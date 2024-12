Natale 2024: i regali costeranno di più, tra e-commerce e sostenibilità

Per questo Natale 2024, l’osservatorio di Federconsumatori ha rilevato che fare i regali costerà in media il 2% in più rispetto all’anno precedente, pur registrando per le singole categorie di merce, incrementi maggiormente consistenti. Nel 2023, occorre ricordare che il rialzo dei prezzi medi era stato del 10,2%.

A conquistare lo scettro degli acquisti più elevati, sono i cosiddetti regali low cost ( +5,9%), con il settore alimentare che conosce un aumento del 3%. Dunque, la spesa media che sarà di 200 euro a persona ( + 2%), vede comunque circa il 69% degli italiani che, approfittando del Black Friday, avrebbe già fatto acquisti per il prossimo Natale, ovviamente ad un prezzo molto più conveniente, anche per gli articoli più costosi.

Anche per questo 2024, l’ e-commerce pare proprio sbaragliare tutti gli altri canali di shopping, con il 67% degli acquirenti che scelgono l’online, perlopiù giovani. Gli articoli prevalenti per i regali natalizi riguarderanno o hanno riguardato la sostenibilità, con una attenzione particolare verso il rispetto dell’ambiente, l’impiego di materiali riciclati e green, l’utilità dell’acquisto ed anche, se possibile, l’originalità di ciò che si è scelto o si sceglie. Allora, spazio al healty food, o comunque al cibo di qualità, come miele, vini, olio, formaggi, o corsi di cucina o percorsi di degustazione stellati. Solo per questa categoria di prodotti, i punti vendita a kilometro zero conservano buoni margini di successo.

Molto apprezzati anche i doni tecnologici, che oltre a fare bene all’impatto ambientale, aiuteranno a conseguire un risparmio almeno del 30%.

Infine, il rincaro dei prezzi toccherà anche un must del nostro Natale: il Panettone. Il dolce italiano per eccellenza, vedrà un aumento del prezzo medio pari al 2%, mentre il Pandoro, aumenterà dell’1%.