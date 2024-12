Inclusione sociale e sostenibilità: al via il progetto “Accompagna una famiglia”

Un nuovo progetto, frutto della collaborazione tra Caritas Italiana, Fondazione Conad ETS e Fondazione Snam ETS, si propone di offrire supporto alle famiglie in difficoltà, promuovendo uno stile di vita più consapevole e sostenibile. Il progetto, intitolato “Accompagna una famiglia”, mira a creare percorsi di inclusione sociale che affrontano tematiche cruciali come educazione alimentare, energetica, finanziaria e orientamento al lavoro.

Un’alleanza per il bene comune

I tre partner hanno unito le forze coinvolgendo diversi enti del terzo settore, ciascuno specializzato in uno degli ambiti formativi. Il progetto si svilupperà nell’arco di 12 mesi, durante i quali le Caritas diocesane e i loro volontari parteciperanno a percorsi di formazione per acquisire competenze da trasmettere alle famiglie beneficiarie. In parallelo, 100 famiglie in condizioni di fragilità, distribuite in 10 territori italiani (tra cui Novara, Modena, Venezia, Cosenza e Salerno), prenderanno parte a percorsi formativi specifici. L’obiettivo è rafforzare il loro cammino verso una maggiore autonomia, grazie al sostegno integrato dei tre partner progettuali.

Una rete di solidarietà e formazione

Secondo Don Marco Pagniello, Direttore di Caritas Italiana, il progetto è “un’opportunità per costruire speranza attraverso l’ascolto, l’incontro e la creazione di nuove opportunità”. Un pensiero condiviso da Don Giorgio Borroni, Direttore della Caritas diocesana di Novara, che sottolinea come “reti solide e progetti strutturati siano fondamentali per affrontare le sfide dell’inclusione sociale e prevenire situazioni di esclusione”.

Sostenibilità e concretezza al centro

Fondazione Conad ETS coordina i partner e fornisce alle famiglie tessere prepagate per la spesa, favorendo un percorso di educazione alimentare pratico e concreto. “Vogliamo sensibilizzare le comunità a stili di vita sostenibili e accompagnare le famiglie verso una maggiore autonomia”, ha dichiarato Maria Cristina Alfieri, Segretario Generale della Fondazione. Fondazione Snam ETS, invece, si concentra sul contrasto alla povertà energetica e alimentare, abilitando reti di solidarietà e promuovendo modelli innovativi. “Il nostro approccio è olistico e replicabile, pensato per affrontare la povertà in maniera efficace”, ha commentato Marta Luca, Direttrice Generale della Fondazione.

Un modello per il futuro

“Accompagna una famiglia” rappresenta un esempio di innovazione sociale basato sulla collaborazione tra istituzioni, imprese e cittadini. Un progetto che non solo risponde alle sfide quotidiane delle famiglie più fragili, ma punta anche a ispirare nuove strategie di solidarietà e sostenibilità in tutta Italia.