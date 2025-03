A2A e ContourGlobal: accordo decennale per energia fotovoltaica green

A2A e ContourGlobal hanno firmato un Power Purchase Agreement (PPA) per il fotovoltaico, un contratto decennale che garantirà una fornitura stabile e sostenibile di energia rinnovabile. Grazie a questo accordo, A2A potrà fornire ai suoi clienti energia green proveniente da impianti fotovoltaici esistenti, senza occupare nuove superfici. L’iniziativa rientra nel più ampio programma di revamping e repowering degli impianti solari di ContourGlobal in Italia. Questo permetterà un incremento della produzione di oltre il 43%, senza necessità di ulteriore consumo di suolo, con un totale di 85 GWh/anno di energia pulita.

Efficientamento e crescita della capacità produttiva

Il PPA copre il 75% della capacità aggiuntiva generata dal repowering, pari a 22 GWh/anno, e sarà supportato da Garanzie di Origine (GO), assicurando la tracciabilità dell’energia rinnovabile immessa in rete. Le prime forniture sono previste tra maggio 2025 e giugno 2026, in parallelo al completamento dei lavori di potenziamento tecnologico sugli impianti solari. Secondo Lorenzo Spadoni, Direttore Business Unit Generazione e Trading di A2A, “Questo PPA è una nuova tappa nel nostro percorso di decarbonizzazione. Accordi di questo tipo contribuiscono alla stabilizzazione del costo delle commodities e alla crescita delle rinnovabili nel Paese.”

Innovazione tecnologica e sostenibilità

Paola Agrati, Country Manager Italia di ContourGlobal, ha sottolineato che il progetto consente di modernizzare le infrastrutture con le migliori tecnologie disponibili, migliorando l’efficienza senza impatti territoriali. Inoltre, ContourGlobal prevede un recupero del 97% dei materiali provenienti dai moduli fotovoltaici dismessi, come rame, argento, alluminio e silicio cristallino, rafforzando così i principi dell’economia circolare.

L’impegno di A2A e ContourGlobal nella transizione ecologica

L’accordo si inserisce nel Piano Strategico 2035 di A2A, che prevede 22 miliardi di euro di investimenti per progetti di transizione ecologica, con l’obiettivo di aumentare la disponibilità di energia rinnovabile e ridurre la dipendenza dalle fonti estere. ContourGlobal, attiva in Italia con 71 impianti fotovoltaici in 14 regioni, punta a una crescita della capacità installata fino a 113 MWp entro il 2026, con una produzione di 170 GWh/anno di energia pulita.

Con questa partnership, A2A e ContourGlobal rafforzano il loro ruolo di attori chiave nella decarbonizzazione del settore energetico, promuovendo soluzioni innovative per un futuro più sostenibile.