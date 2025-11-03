Climate Action 100+ (“CA100+”), la più grande iniziativa globale che coinvolge oltre 600 investitori istituzionali su tematiche legate al cambiamento climatico, ha riconosciuto Enel come la migliore tra le 164 società ingaggiate dall’iniziativa a livello mondiale, in termini di allineamento delle informative aziendali al Net Zero Company Benchmark.

Il Net Zero Company Benchmark di CA100+ è un importante riferimento per gli investitori istituzionali che analizza le prestazioni aziendali rispetto a tre obiettivi: riduzione delle emissioni, governance, divulgazione e attuazione dei piani di transizione verso il Net Zero.

Per Enel questo riconoscimento da parte di Climate Action 100+ è un’ulteriore conferma dell’efficacia delle azioni intraprese dal Gruppo per una transizione energetica giusta, in linea con gli impegni dell’accordo di Parigi e con la strategia di sostenibilità ambientale e finanziaria del Gruppo, che prevede l’azzeramento delle emissioni nette dirette e indirette entro il 2040.