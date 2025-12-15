Enel accelera sulle rinnovabili: acquisizione di due impianti eolici in Germania

L’operazione, realizzata tramite Enel Green Power Germany, genera un contributo annuo di circa 10 milioni di euro all’EBITDA ordinario e rappresenta un tassello chiave del piano che punta a 76 GW di capacità rinnovabile entro il 2027 e al Net Zero entro il 2040.

Enel ha perfezionato l’acquisizione di un portafoglio composto da due impianti eolici onshore in Germania, per una potenza installata complessiva di 51 MW, attraverso la controllata Enel Green Power Germany. L’operazione, che esprime un valore d’impresa di circa 80 milioni di euro, rappresenta la prima acquisizione significativa del Gruppo di impianti rinnovabili già operativi nel mercato tedesco, considerato un’area chiave nella strategia di espansione geografica di Enel.

Dal punto di vista economico, l’acquisizione contribuisce per circa 10 milioni di euro l’anno al margine operativo lordo (Ebitda) ordinario del gruppo, grazie a un meccanismo di feed-in premium che garantisce una remunerazione minima in caso di prezzi di mercato inferiori a una soglia prestabilita. Questo schema assicura maggiore stabilità ai ricavi e riduce l’esposizione alla volatilità dei mercati energetici, rafforzando il profilo finanziario dell’investimento.

L’operazione si inserisce in un contesto più ampio di crescita strutturale delle rinnovabili. Il piano di Enel prevede investimenti per circa 12 miliardi di euro destinati allo sviluppo delle fonti rinnovabili, con una forte focalizzazione geografica sull’Europa, che assorbirà circa il 65% degli investimenti complessivi, mentre il restante 35% sarà allocato tra Nord America e America Latina. In questo scenario, la Germania si conferma uno dei mercati più interessanti d’Europa grazie alla solidità regolatoria, alla stabilità macroeconomica e a un sistema di incentivazione favorevole.

Entro il 2027, Enel prevede di aggiungere circa 12 GW di nuova capacità rinnovabile, attingendo a una pipeline globale di 308 GW, di cui 117 GW in fase avanzata di sviluppo. La nuova capacità sarà composta principalmente da 5,7 GW di eolico e 3,2 GW di solare, affiancati da 0,7 GW di idroelettrico e 2,3 GW di sistemi di accumulo a batterie, a conferma di un approccio tecnologicamente diversificato e orientato alla flessibilità del sistema elettrico.

Grazie a questi investimenti, la capacità rinnovabile complessiva del Gruppo passerà da 66 GW a 76 GW entro il 2027, con l’86% della produzione di energia proveniente da fonti a zero emissioni, rispetto al 75% del 2023. La produzione totale di energia rinnovabile del Gruppo è attesa in crescita di oltre il 15% nel periodo di Piano, con un contributo particolarmente rilevante di Europa e Stati Uniti, che rappresenteranno circa il 55% della produzione rinnovabile complessiva nel 2027.

Questa traiettoria di crescita è strettamente legata agli obiettivi di decarbonizzazione di Enel. Il Gruppo prevede un phase out dal carbone entro il 2027 e una riduzione progressiva delle emissioni, fino a raggiungere il Net Zero entro il 2040, con una produzione di energia interamente rinnovabile.