L’edizione 2026, dal titolo “Cara Italia. I sindaci per l’ottantesimo della nostra Repubblica”, rappresenta un’importante occasione di confronto tra istituzioni, amministrazioni locali e imprese

Dal 25 al 27 novembre FiberCop parteciperà, in qualità di Special Brand, alla 43ª Assemblea annuale ANCI, in programma a Veronafiere. L’edizione 2026, dal titolo “Cara Italia. I sindaci per l’ottantesimo della nostra Repubblica”, rappresenta un’importante occasione di confronto tra istituzioni, amministrazioni locali e imprese sulle principali sfide e opportunità di sviluppo del Paese.

La presenza di FiberCop sottolinea l’importanza del dialogo con le amministrazioni locali, interlocutori fondamentali per accompagnare la trasformazione digitale del Paese. Un confronto basato sull’ascolto delle esigenze e delle priorità delle comunità, per favorire la realizzazione di reti in grado di sostenere la crescita economica e sociale, l’innovazione e la competitività.

Presso lo spazio espositivo FiberCop sarà inoltre presente una vettura di BeExact, società del Gruppo Optics HoldCo, lo stesso di FiberCop, che collabora allo sviluppo della rete in fibra ottica. Il veicolo, equipaggiato con sistemi di Mobile Mapping, rappresenta un esempio concreto dell’impiego dell’innovazione a supporto delle attività di progettazione e realizzazione delle infrastrutture digitali.

Venerdì 27 novembre FiberCop promuoverà l’incontro “Territori connessi, Paese in rete”, articolato in due panel. Il primo, “La rete che muove il territorio”, approfondirà il contributo delle infrastrutture digitali alla crescita delle comunità; il secondo, “Fare rete: insieme per la connettività del Paese”, sarà dedicato al valore della collaborazione tra amministrazioni, imprese e operatori per affrontare le sfide operative e accelerare lo sviluppo della connettività.