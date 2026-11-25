FiberCop migliora la redditività e accelera lo sviluppo della rete in fibra ottica. La società chiude il terzo trimestre 2026 con un EBITDAaL organico di 516 milioni di euro, in crescita del 15% rispetto allo stesso periodo del 2025, e un margine in aumento dal 47% al 55%. Migliora quindi la redditività, con otto punti percentuali in più in un anno, anche grazie agli effetti delle iniziative di efficienza sui costi. La società conferma inoltre la guidance per il 2026, che prevede una crescita dell’EBITDAaL organico vicina al 10%.

Sul fronte operativo prosegue la crescita della fibra. Le linee attive FTTH gestite da FiberCop aumentano del 24% su base annua e, secondo gli ultimi dati AGCOM disponibili, nel secondo trimestre 2026 la società ha registrato una quota del 69% delle nuove attivazioni nette FTTH: in altri termini, circa due nuove attivazioni FTTH su tre sono avvenute sulla rete FiberCop.

Marco Nespolo, amministratore delegato di FiberCop, ha commentato: «La performance del terzo trimestre di FiberCop conferma la traiettoria positiva dei risultati finanziari e operativi della società. La crescita a due cifre dell’EBITDAaL organico, sostenuta dai progressivi benefici del nostro programma di efficientamento dei costi, dal miglioramento del trend dei ricavi e dall’accelerazione del rollout della fibra, dimostrano la nostra capacità di combinare la disciplina finanziaria con la realizzazione di investimenti strategici in infrastrutture. Le nostre priorità rimangono chiare: rafforzare l’efficienza operativa, rispettare i nostri impegni e creare le condizioni per una crescita sostenibile di lungo termine. Tenendo ben saldi i nostri obiettivi per il 2026, siamo concentrati nel consolidare il ruolo di FiberCop come abilitatore della trasformazione digitale dell’Italia».

Crescono EBITDAaL e marginalità

I ricavi del terzo trimestre 2026 si attestano a 932 milioni di euro, proseguendo il miglioramento registrato nel corso dell’anno.

L’EBITDAaL organico raggiunge 516 milioni di euro, con una crescita del 15% su base annua. Il relativo margine sale al 55%, circa otto punti percentuali in più rispetto al 47% del terzo trimestre 2025.

Il miglioramento beneficia progressivamente delle iniziative di efficienza dei costi implementate dalla società, oltre che della resilienza dei ricavi.

Cresce il peso dell’FTTH sulla rete FiberCop

FiberCop gestisce complessivamente 13,2 milioni di linee attive. All’interno di questa base continua a rafforzarsi la componente FTTH, in un contesto di crescita delle nuove attivazioni sulla rete della società.

Raggiunte 15,9 milioni di unità immobiliari in FTTH

Continua anche lo sviluppo della rete. Alla fine del terzo trimestre FiberCop ha raggiunto in FTTH 15,9 milioni di unità immobiliari, 2,3 milioni in più rispetto allo stesso periodo del 2025, pari a una crescita del 17%.

La copertura raggiunta corrisponde al 78% dell’obiettivo complessivo di rollout previsto per il 2027. L’accelerazione del Piano Autonomo arriva dopo il completamento, nel primo semestre 2026, del 100% degli obiettivi di rollout associati al PNRR.

Nei primi nove mesi del 2026 gli investimenti complessivi si attestano a 1,686 miliardi di euro, sostanzialmente stabili su base annua nonostante l’accelerazione del rollout FTTH. Nel solo terzo trimestre gli investimenti, compresi i leasing, sono pari a 416 milioni di euro, in diminuzione del 17% rispetto allo stesso periodo del 2025.