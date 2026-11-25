Amplifon completa la struttura di finanziamento per l’acquisizione di GN Hearing. Il gruppo italiano, leader mondiale nella distribuzione di soluzioni e servizi per l’udito, ha annunciato oggi, 25 novembre, la sottoscrizione di una linea di credito per complessivi 1,2 miliardi di euro con un pool di istituzioni finanziarie italiane e internazionali.

Il finanziamento si articola in due componenti: un prestito da 900 milioni di euro della durata di cinque anni, con rimborso progressivo del capitale, e una linea di credito revolving da 300 milioni di euro. Le nuove risorse si aggiungono a quelle raccolte attraverso il collocamento di un prestito obbligazionario senior non garantito e non convertibile e alle disponibilità liquide del gruppo, comprese quelle derivanti dall’aumento di capitale completato il 22 maggio scorso. Il finanziamento sarà destinato principalmente a sostenere la componente in contanti del corrispettivo per l’acquisizione del business degli apparecchi acustici di GN, annunciata il 16 marzo 2026, sostituendo il finanziamento senior sottoscritto lo scorso giugno. Le risorse serviranno inoltre a rimborsare integralmente il prestito obbligazionario da 350 milioni di euro emesso da Amplifon nel febbraio 2020, con scadenza nel 2027 e cedola dell’1,125%, oltre che a coprire i costi e le commissioni connessi alle operazioni. A coordinare il finanziamento sono state Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, ING e Mediobanca, affiancate da un ampio gruppo di banche italiane e internazionali, tra cui Monte dei Paschi di Siena, Banco BPM, BPER, BNP Paribas, BBVA, CaixaBank e Danske Bank.

Il perfezionamento dell’acquisizione di GN Hearing resta previsto entro la fine del 2026, subordinatamente al soddisfacimento delle condizioni sospensive e all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni regolamentari. L’operazione rappresenta un passaggio strategico per Amplifon, che punta a integrare la propria attività di distribuzione e assistenza audioprotesica con quella di un importante produttore internazionale di apparecchi acustici. Il gruppo italiano conta oggi 14.300 dipendenti, ricavi annui per 2,4 miliardi di euro e una rete di 9.700 punti di presenza in 24 Paesi, distribuiti nei cinque continenti.