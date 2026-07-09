Enel sigla un finanziamento da 1 miliardo con Euler Hermes, Citi e HSBC

Il finanziamento multiborrower e multivaluta è finalizzato a soddisfare le esigenze finanziarie correlate agli investimenti sostenibili di Enel

Enel ha firmato un accordo finalizzato alla concessione di un finanziamento multiborrower e multivaluta da parte di Citi (in qualità di unico Global Coordinator, Joint Mandated Lead Arranger e Agent bank), HSBC (come Sustainability Bank eJoint MLA) e la Export Credit Agency (ECA) tedesca Euler Hermes (EH) in qualità di garante, per un importo massimo di 1 miliardo di euro.

L’accordo si fonda sui rapporti commerciali che il gruppo intrattiene a livello globale con fornitori tedeschi ed è finalizzato a soddisfare le esigenze finanziarie correlate agli investimenti sostenibili di Enel relativi ad un paniere di acquisti e fornitori (c.d. shopping line).

Questa soluzione innovativa, che rende disponibile un importo massimo di 1 miliardo di euro, è in linea con la complessiva strategia del gruppo volta a diversificare le proprie fonti di finanziamento e permette un’allocazione flessibile dei proventi. Inoltre, è prevista la possibilità di utilizzare gli stessi sia in euro che in dollari USA.

Una prima tranche, per 580 milioni di dollari USA (equivalenti a circa 500 milioni di euro), è stata siglata da Enel Finance International (EFI).

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