Energia

Enel sigla un finanziamento da 1 miliardo con Euler Hermes, Citi e HSBC

di redazione

Il finanziamento multiborrower e multivaluta è finalizzato a soddisfare le esigenze finanziarie correlate agli investimenti sostenibili di Enel

9 Luglio 2026

Enel ha firmato un accordo finalizzato alla concessione di un finanziamento multiborrower e multivaluta da parte di Citi (in qualità di unico Global Coordinator, Joint Mandated Lead Arranger e Agent bank), HSBC (come Sustainability Bank eJoint MLA) e la Export Credit Agency (ECA) tedesca Euler Hermes (EH) in qualità di garante, per un importo massimo di 1 miliardo di euro.

L’accordo si fonda sui rapporti commerciali che il gruppo intrattiene a livello globale con fornitori tedeschi ed è finalizzato a soddisfare le esigenze finanziarie correlate agli investimenti sostenibili di Enel relativi ad un paniere di acquisti e fornitori (c.d. shopping line).

Questa soluzione innovativa, che rende disponibile un importo massimo di 1 miliardo di euro, è in linea con la complessiva strategia del gruppo volta a diversificare le proprie fonti di finanziamento e permette un’allocazione flessibile dei proventi. Inoltre, è prevista la possibilità di utilizzare gli stessi sia in euro che in dollari USA.

Una prima tranche, per 580 milioni di dollari USA (equivalenti a circa 500 milioni di euro), è stata siglata da Enel Finance International (EFI).

*

enel
Commenti

Devi fare login per commentare

Accedi
Dallo stesso autore
Finanza

Sottoscritta una nuova convenzione tra Federalberghi e UniCredit

di redazione

Andrea Orcel, amministratore delegato di Unicredit Finanza

Commerzbank, UniCredit sfiora il controllo di diritto, ora si apre una nuova fase

di redazione

Industria

Intesa Sanpaolo, BEI ed ESA: 300 milioni di euro per le Pmi della filiera aerospaziale italiana

di redazione

Risparmio

Dalla liquidità alla protezione: il nuovo modello di consulenza BPER per la clientela affluent

di redazione

Tutti i post

Gli Stati Generali è anche piattaforma di giornalismo partecipativo

Vuoi collaborare ?

Newsletter

Ti sei registrato con successo alla newsletter de Gli Stati Generali, controlla la tua mail per completare la registrazione.