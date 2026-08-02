Campi Flegrei, Generali attiva misure straordinarie per clienti e agenti colpiti dal sisma

Dopo lo sciame sismico che ha colpito Napoli e i Campi Flegrei, il gruppo assicurativo attiva il protocollo “Qui per voi” con agevolazioni per polizze e gestione accelerata dei sinistri

Generali e Alleanza Assicurazioni hanno attivato un piano di misure straordinarie a sostegno dei clienti e degli agenti coinvolti dallo sciame sismico che ha interessato Napoli e l’area dei Campi Flegrei nella serata del 31 luglio. L’iniziativa rientra nel protocollo “Generali Qui per voi”, predisposto per la gestione delle emergenze legate agli eventi naturali.

Per le polizze auto, le compagnie prevedono la sospensione delle coperture, la cessazione del rischio in caso di distruzione del veicolo e la possibilità di proroghe o dilazioni nel pagamento dei premi.

Per le coperture danni diverse dall’Rc Auto sono previste la sospensione del pagamento dei premi e delle garanzie, la restituzione in via eccezionale delle rate già versate e non godute, l’estensione di 60 giorni dei termini di pagamento dei premi e la sospensione temporanea delle attività di pruning.

Sul fronte delle polizze vita, il piano comprende una dilazione di tre mesi nei pagamenti senza interessi, la possibilità di riattivare le polizze fino al 30 novembre 2026 senza oneri aggiuntivi, il frazionamento dei premi con azzeramento degli interessi e l’accesso a prestiti speciali.

Per velocizzare la gestione dei sinistri è stato inoltre attivato il numero verde 800 867 222, dedicato alle richieste di assistenza e alle denunce dei danni legati all’evento sismico. Il servizio si affianca ai consueti canali delle agenzie e alla rete di periti fiduciari e tecnici incaricati delle verifiche e degli interventi.

Attraverso il modello “Qui per voi – Team Eventi Naturali”, Generali interviene direttamente nelle aree colpite con personale specializzato che, insieme agli agenti presenti sul territorio, coordina le attività di assistenza e la valutazione dei danni. Grazie alla collaborazione con partner specializzati, il gruppo mette inoltre a disposizione servizi per il ripristino di abitazioni, imprese e veicoli, dalla messa in sicurezza dei beni agli interventi di riparazione, fino all’anticipo degli indennizzi nei casi previsti.