EnerCop ed EnergyXplore firmano una partnership per prodotti e servizi innovativi nel mercato dell’energia

di redazione
28 Ottobre 2025

EnerCop, operatore attivo nella fornitura di servizi energetici per clienti business ed EnergyXplore, società specializzata nell’erogazione di servizi innovativi e di valore per il settore energetico, hanno siglato una partnership strategica e commerciale per sviluppare prodotti e servizi B2B e soluzioni avanzate per l’ottimizzazione energetica.

L’accordo rappresenta un passo decisivo per rafforzare il posizionamento congiunto delle due società sui mercati elettrici e accelerare la transizione verso un modello energetico più efficiente, flessibile e sostenibile. La collaborazione mira a integrare competenze, tecnologie e visioni strategiche e si concentrerà su ambiti chiave come l’Energy Management, il mercato della flessibilità (cioè la capacità di adattare i consumi e la produzione in base alle esigenze della rete elettrica) e l’integrazione delle fonti rinnovabili. Tra gli obiettivi dell’intesa la capacità di offrire alle imprese strumenti concreti per gestire in modo proattivo consumi e costi energetici e di aumentare la resilienza del sistema energetico. “Questa partnership con EnergyXplore rappresenta un passo fondamentale nel percorso di crescita e innovazione di EnerCop”, ha dichiarato Giulio Carone, Amministratore Delegato di EnerCop. “La collaborazione tra due realtà leader ci permetterà di offrire ai clienti soluzioni concrete, misurabili e sostenibili, consolidando il nostro ruolo come partner di riferimento nella gestione energetica”.

EnerCop, società del gruppo Optics Holdco di cui fa parte anche FiberCop, è stata infatti fondata nel 2024 per contribuire agli obiettivi di decarbonizzazione dell’azienda che gestisce l’infrastruttura digitale più estesa e capillare del Paese. Opera però anche come Energy Service Company (ESCO), offrendo soluzioni chiavi in mano a clienti esterni, pubblici e privati, interessati a produrre e consumare energia in autonomia. “Siamo orgogliosi di unire le nostre competenze a quelle di EnerCop per accelerare la transizione energetica “, ha commentato Fabio Grosso, Amministratore Delegato di EnergyXplore. “Insieme puntiamo a generare efficienza, innovazione e valore tangibile per i clienti e per il mercato energetico italiano”.L’accordo, valido fino al 31 dicembre 2027 e rinnovabile, prevede anche programmi congiunti di formazione tecnica per favorire la crescita delle competenze interne e l’evoluzione del know-how condiviso.

