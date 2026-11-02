FiberCop porta la fibra ultraveloce a Novi di Modena: connessioni gratuite per case e imprese

Al via la campagna “Fatti della stessa fibra”, promossa da FiberCop insieme all’Amministrazione comunale. La nuova rete FTTH raggiungerà progressivamente il capoluogo e la frazione di Rovereto. Il 4 novembre un incontro pubblico per illustrare il progetto ai cittadini.

La trasformazione digitale di Novi di Modena passa dalla fibra ottica. FiberCop, società che gestisce una delle principali infrastrutture di telecomunicazioni del Paese, ha avviato insieme all’Amministrazione comunale la campagna “Fatti della stessa fibra”, un progetto destinato a portare la connettività ultraveloce nelle abitazioni e nelle imprese del territorio.

L’iniziativa, interamente finanziata da FiberCop, nasce dal protocollo d’intesa sottoscritto lo scorso 8 ottobre con il Comune e punta ad accelerare la diffusione della tecnologia FTTH (Fiber to the Home), che consente di collegare direttamente gli immobili alla rete in fibra ottica.

Un aspetto particolarmente significativo riguarda i costi: la predisposizione dell’infrastruttura all’interno delle abitazioni sarà completamente gratuita. Un tecnico FiberCop, previo appuntamento, provvederà all’installazione della borchia ottica, lasciando poi ai cittadini la libertà di scegliere se e con quale operatore attivare il servizio internet.

«L’arrivo della fibra ottica è un’opportunità straordinaria per il nostro territorio», ha dichiarato il sindaco Enrico Diacci, sottolineando come il progetto rappresenti un investimento strategico per il futuro della comunità.

I lavori interesseranno progressivamente le aree individuate dal piano di sviluppo della rete, con particolare attenzione al capoluogo e alla frazione di Rovereto. Per contenere i disagi alla circolazione e ridurre l’impatto ambientale, FiberCop utilizzerà, dove possibile, le infrastrutture già esistenti e tecniche di posa innovative.

La nuova rete offrirà opportunità concrete per famiglie, attività economiche e pubblica amministrazione: dallo smart working alla telemedicina, dalla domotica ai servizi digitali avanzati, fino alla gestione intelligente dell’illuminazione pubblica e al monitoraggio ambientale.

Per illustrare caratteristiche e modalità di adesione alla campagna, FiberCop e il Comune incontreranno la cittadinanza il 4 novembre, alle 20.45, presso la Sala Civica “Ezio Ferraresi”, in piazza 1° Maggio 19.

I cittadini potranno inoltre verificare la copertura del proprio indirizzo e manifestare l’interesse all’installazione attraverso il portale dedicato alla campagna. L’obiettivo è rendere l’accesso alla nuova infrastruttura semplice e favorire una digitalizzazione sempre più capillare del territorio.