TIM Energia powered by Poste Italiane: nuova offerta luce e gas con rata su misura

TIM Energia powered by Poste Italiane è la nuova proposta che dal 29 settembre porta nelle case italiane luce e gas insieme ai servizi di connettività, intrattenimento e innovazione tecnologica. È la prima collaborazione industriale tra TIM e Poste Italiane, che amplia così il modello d’offerta, includendo un settore essenziale per le famiglie.

L’offerta nasce per garantire stabilità economica e sostenibilità ambientale. “Con TIM Energia powered by Poste Italiane, portiamo alle famiglie un servizio essenziale, facile da comprendere e da gestire e introduciamo un nuovo elemento nella nostra strategia di Customer Platform”, ha dichiarato Andrea Rossini, Chief Consumer, Small & Medium and Mobile Wholesale Market Officer di TIM.

Il pacchetto luce prevede energia elettrica 100% proveniente da fonti rinnovabili certificate e un’opzione di pagamento a “rata fissa” mensile, calcolata sui consumi dell’anno precedente. In questo modo i clienti possono pianificare meglio le spese e proteggersi dalla volatilità del mercato. Il prezzo della materia prima rimane bloccato per 12 mesi, mentre al termine dell’anno la rata viene ricalcolata sui consumi effettivi.

Per quanto riguarda il gas, il corrispettivo è legato al prezzo PSV, indicizzato al mercato italiano, con un margine fornitore fisso per 12 mesi. Anche qui la sostenibilità è centrale: le emissioni di CO₂ vengono interamente compensate.

Sono previste promozioni dedicate per il lancio. I clienti che attiveranno contemporaneamente TIM WiFi Casa, la TV di TIM e un’offerta mobile, insieme a TIM Energia Luce e Gas, potranno ottenere sconti fino a 190 euro in 12 mesi. Per chi è già cliente TIM, lo sconto arriva a 65 euro per la sola luce o gas, e raddoppia a 130 euro scegliendo entrambe le forniture.

Grazie all’App MyTIM sarà possibile gestire bollette e consumi, mentre un numero verde dedicato offrirà assistenza diretta. “Vogliamo dare stabilità ai costi, chiarezza nelle opzioni e attenzione alla sostenibilità, valorizzando la nostra relazione di fiducia con i clienti”, ha aggiunto Rossini.

Con questa iniziativa, TIM punta a un’offerta integrata: dalla connettività al cloud, fino alla fornitura energetica, unendo tecnologia, intrattenimento e servizi essenziali in un’unica piattaforma.