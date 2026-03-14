Formazione

MIB Trieste, si conclude la 14a edizione del master in Insurance e Finance

di redazione

Si è svolta al MIB Trieste School of Management lconsegna dei diplomi della XIV edizione dell’Executive Master in Insurance & Finance. Quattordici professionisti celebrano un percorso su risk management, ESG, digitale e governance, con l’ispirazione della keynote Virginia Borla.

14 Marzo 2026

Si è svolta nella prestigiosa cornice del MIB Trieste School of Management la cerimonia di consegna dei diplomi della quattordicesima edizione dell’Executive Master in Insurance & Finance (EMIF), percorso formativo dedicato ai professionisti del settore assicurativo e finanziario.

L’edizione 2025–2026 ha coinvolto 14 partecipanti provenienti da alcune delle principali realtà nazionali e internazionali del comparto, tra cui Generali, Allianz, Gruppo Poste, Reale Mutua, Relyens Mutual Insurance ed Engineering Group. In aula una platea eterogenea di profili altamente specializzati: manager della cybersecurity, attuari, esperti di risk management, fiscalisti internazionali, legal counsel e responsabili operations.

Nel corso del programma i partecipanti hanno approfondito le principali sfide che stanno trasformando il settore assicurativo: dalla gestione avanzata del rischio ai criteri ESG legati al cambiamento climatico, dalla trasformazione digitale alla cybersecurity, fino all’evoluzione dei modelli operativi e di governance.

A suggellare il percorso formativo è stato anche l’intervento del professor Giorgio Valentinuz, Academic Director del programma, che ha sottolineato il valore dell’aggiornamento continuo in un contesto economico sempre più dinamico.

“L’ambiente economico e professionale non concede soste. Le sfide si fanno sempre più rapide e l’aggiornamento continuo non è più un’opzione, è una necessità”, ha dichiarato. “Sono certo che EMIF abbia arricchito la vostra cassetta degli attrezzi professionali e vi abbia offerto lenti nuove con cui leggere i cambiamenti in atto”.

Momento centrale della cerimonia è stato l’intervento della keynote speaker Virginia Borla, amministratore delegato e direttore generale di Intesa Sanpaolo Assicurazioni, che ha rivolto ai diplomati un messaggio di incoraggiamento e visione per il futuro. “Nella nostra vita professionale spesso siamo concentrati sugli obiettivi da raggiungere, ma è indispensabile anche fermarsi a riflettere sulle sfide superate e prendersi il tempo per celebrare i propri risultati”, ha affermato Borla, invitando i neo-diplomati a valorizzare il percorso appena concluso.

La manager ha inoltre sottolineato l’importanza di sviluppare una visione ampia e trasversale del settore “Avete acquisito conoscenze, ma soprattutto una forma mentis con una visione ‘orizzontale’, che vi permetterà di costruire relazioni e comprendere meglio l’impatto delle vostre decisioni”.

Infine, Borla ha incoraggiato i professionisti a coltivare il proprio network e ad affrontare con coraggio le sfide della carriera: “Non si può evitare di sbagliare, ma serve il coraggio di provare ed è fondamentale circondarsi di persone con cui confrontarsi, perché farsi le giuste domande è più importante che avere le giuste risposte”.

Con la conclusione della quattordicesima edizione, l’Executive Master in Insurance & Finance del MIB Trieste School of Management si conferma come un punto di riferimento per la formazione avanzata dei professionisti del comparto assicurativo e finanziario, contribuendo allo sviluppo di competenze strategiche e alla creazione di una solida rete di relazioni tra manager e specialisti del settore.

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