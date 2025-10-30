Amplifon, ricavi in aumento e ritorno alla crescita organica nel terzo trimestre

Amplifon chiude i primi nove mesi del 2025 con ricavi consolidati pari a 1.743,8 milioni di euro, in aumento dell’1,8% a cambi costanti rispetto al 2024, e con un EBITDA adjusted di 395 milioni (-4,1%), pari al 22,7% dei ricavi. L’utile netto adjusted si attesta a 110 milioni di euro, mentre l’indebitamento finanziario netto sale a 1.175 milioni, con leva a 2,09x, dopo investimenti e distribuzioni complessive per oltre 320 milioni di euro.

Nel terzo trimestre 2025 i ricavi sono pari a 563,3 milioni di euro, in crescita del 2,4% a cambi costanti, con la performance organica tornata positiva (+0,8%) e in miglioramento di 250 punti base rispetto al secondo trimestre. L’EBITDA adjusted trimestrale è di 107,3 milioni di euro, con un margine del 19,1%. Il trend, osserva la società, risulta in “significativo miglioramento” nonostante il rallentamento del mercato globale e la forte base comparativa del 2024.

La crescita è stata trainata dall’Europa, in particolare da Italia e Spagna, e dal Nord America, dove il network diretto Miracle-Ear ha accelerato l’espansione, mentre l’area Asia-Pacifico ha risentito della debolezza del mercato cinese. Prosegue inoltre il piano “Fit4Growth”, che ha portato finora alla chiusura di circa 100 cliniche non performanti e prevede un impatto positivo di 150-200 punti base sul margine EBITDA adjusted entro il 2027.

Enrico Vita, CEO di Amplifon, ha commentato così i risultati: “Nel terzo trimestre abbiamo registrato un trend di significativo miglioramento dei ricavi rispetto al secondo trimestre, con un ritorno alla crescita organica rispetto allo scorso anno. La performance è stata trainata da una significativa accelerazione in Europa, anche grazie al miglioramento di Italia e Spagna e nonostante un minor contributo della Francia rispetto al precedente trimestre, nonché da una crescita in America superiore al mercato di riferimento. Questi risultati sono stati conseguiti in un mercato ancora al di sotto dei suoi tassi storici di crescita e a fronte di una base comparativa particolarmente forte. Stiamo accelerando il piano ‘Fit4Growth’ con iniziative che contribuiranno a migliorare in modo strutturale la performance del Gruppo. Il trend emerso nel trimestre, insieme alle azioni già avviate e alla solidità del nostro modello di business, ci rendono fiduciosi nel nostro percorso di crescita nel breve e nel medio periodo”.

Guardando ai prossimi mesi, Amplifon prevede ricavi 2025 in aumento tra il 2 e il 2,5% a cambi costanti e un margine EBITDA adjusted nell’intorno del 23%, tenendo conto dell’effetto temporaneo delle chiusure legate al programma Fit4Growth (-0,5% sulla crescita). La società segnala un graduale miglioramento del mercato globale, trainato dal segmento Private Pay negli Stati Uniti e dalla forte dinamica francese.

Con una rete di oltre 10.100 punti vendita in 26 Paesi, Amplifon conferma la propria leadership mondiale nel retail hearing care, puntando a una crescita “profittevole e sostenibile” nel medio periodo.