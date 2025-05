Amplifon, ricavi in crescita del 2,6% nel primo trimestre 2025

Amplifon ha chiuso il primo trimestre 2025 con ricavi consolidati pari a 587,8 milioni di euro, in crescita del 2,6% a cambi costanti e correnti rispetto allo stesso periodo del 2024, nonostante circa 1,5 giorni lavorativi in meno, una base comparativa forte e un contesto di mercato debole, soprattutto negli Stati Uniti.

L’EBITDA adjusted si è attestato a 140,4 milioni di euro, in aumento del 3,4% rispetto al primo trimestre 2024, con un margine sui ricavi pari al 23,9%, ai massimi di periodo. L’utile netto adjusted è stato pari a 41,6 milioni di euro, in calo del 5,5% rispetto ai 44,1 milioni dello stesso trimestre dell’anno precedente, a causa di maggiori ammortamenti e oneri finanziari legati agli investimenti.

Il free cash flow si è attestato a 18,5 milioni di euro, in diminuzione rispetto ai 37,2 milioni di euro del primo trimestre 2024, a seguito di maggiori investimenti in Capex e acquisizioni. L’indebitamento finanziario netto è salito a 996,6 milioni di euro, con una leva finanziaria pari a 1,67x. Nel trimestre Amplifon ha acquisito oltre 220 nuovi centri acustici, principalmente in Polonia, Stati Uniti, Francia, Germania e Cina, rafforzando la propria presenza globale. In aprile è stata finalizzata l’acquisizione di 24 cliniche in Arizona appartenenti a un importante franchisee di Miracle-Ear.

L’area EMEA ha registrato una crescita dei ricavi del 2%, trainata dalle acquisizioni in Francia, Germania e Polonia, con un margine EBITDA adjusted al 29,4%. L’America ha visto un incremento dei ricavi del 6,9%, sostenuto sia da crescita organica sia da acquisizioni, nonostante la contrazione del mercato statunitense. Nell’area Asia-Pacific, i ricavi sono rimasti sostanzialmente stabili (-0,4%), risentendo dell’uscita dal business wholesale in Cina. La società ha confermato l’outlook per il 2025: ricavi attesi in crescita mid to high single-digit a cambi costanti e margine EBITDA adjusted pari ad almeno il 24%. Amplifon ha inoltre annunciato l’avvio, nelle prossime settimane, di un piano di riacquisto di azioni proprie fino a un massimo di 150 milioni di euro.

“Abbiamo iniziato l’anno con solidi risultati” commenta Enrico Vita, Ceo di Amplifon “che dimostrano la forza della nostra azienda e del nostro modello di business anche in un contesto complesso. Nel primo trimestre abbiamo registrato una crescita dei ricavi del +2,6%, nonostante una base comparativa particolarmente forte, minori giorni lavorativi e un mercato debole a livello globale”.