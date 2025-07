Amplifon, ricavi in crescita e nuovo piano Fit4Growth per rafforzare la redditività

Nel primo semestre del 2025 Amplifon ha registrato ricavi in crescita a 1.180,5 milioni di euro (+1,6% a cambi costanti), confermando la resilienza del gruppo nonostante un contesto macroeconomico e geopolitico difficile. Tuttavia, la pressione sui margini ha portato a un calo dell’EBITDA adjusted del 3,2%, sceso a 287,6 milioni, mentre l’utile netto adjusted si è contratto del 16,1% a 90,5 milioni.

Le principali difficoltà sono state riscontrate in Sud Europa, Nord America e Cina, dove la fiducia dei consumatori si è ridotta ulteriormente nel secondo trimestre, considerato dagli analisti il picco negativo del ciclo. In questo contesto, spiccano le performance positive di Francia e Germania, trainate rispettivamente dalla riforma normativa RAC 0 e da una domanda solida.

Per affrontare le sfide strutturali, Amplifon ha lanciato il piano “Fit4Growth”, un programma pluriennale di efficientamento e riorganizzazione che punta ad aumentare il margine EBITDA adjusted di 150-200 punti base entro il 2027. Il piano prevede quattro direttrici: ottimizzazione della rete di vendita (comprese chiusure selettive in Cina), semplificazione dei processi di back-office, contenimento dei costi e revisione del portafoglio con uscita da attività non strategiche.

Gli investimenti nel primo semestre (oltre 240 milioni di euro tra acquisizioni, capex, buyback e dividendi) hanno spinto l’indebitamento netto a 1.109 milioni, con una leva finanziaria salita a 1,93x. Tuttavia, l’azienda conferma una visione di lungo periodo improntata alla crescita sostenibile e alla leadership globale nell’hearing care.

Il gruppo prevede per l’intero 2025 una crescita dei ricavi di circa il 3% a cambi costanti e un margine EBITDA adjusted attorno al 23%, leggermente sotto le precedenti attese. Centrale sarà la progressiva normalizzazione dei mercati, con segnali di ripresa già attesi nel secondo semestre, in particolare negli Stati Uniti e nell’Europa meridionale.

Enrico Vita, CEO di Amplifon, ha commentato così i risultati:

“Nel primo semestre abbiamo proseguito il trend di crescita dei ricavi, in un contesto di chiaro indebolimento della consumer confidence determinato da un quadro macroeconomico e geopolitico particolarmente complesso, che dovrebbe aver raggiunto il picco nel secondo trimestre. L’impatto è stato più marcato in alcuni nostri mercati chiave come il Sud Europa, il Nord America e la Cina. In controtendenza, la Francia ha registrato un’ottima performance, in linea con le attese, insieme alla Germania.

Per migliorare strutturalmente la nostra redditività, rafforzare la competitività di lungo periodo e affrontare con determinazione le sfide attuali, abbiamo lanciato il piano ‘Fit4Growth’, con l’obiettivo di incrementare il margine EBITDA adjusted di 150-200 punti base a regime entro il 2027. Grazie alla solidità del nostro modello di business, alla qualità delle nostre persone e alle azioni già in campo, in un contesto di progressiva normalizzazione del mercato, puntiamo a consolidare e rafforzare ulteriormente il nostro percorso di crescita sostenibile nel medio-lungo termine.”