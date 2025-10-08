BPM, finanziamento di 40 milioni per acquisizione e delisting di Bialetti

Banco BPM ha svolto un ruolo di primo piano nell’operazione di acquisizione e successivo delisting di Bialetti Industrie, storica azienda italiana nota a livello internazionale per la produzione di caffettiere e caffè.

L’operazione ha preso avvio con l’acquisto da parte di Octagon BidCo S.p.A. del 78,567% del capitale di Bialetti Industrie, che ha comportato l’obbligo di promuovere un’Offerta Pubblica di Acquisto finalizzata al delisting della società. Octagon BidCo è una società veicolo costituita ad hoc e detenuta indirettamente da NUO Capital SA e da Jakival SA, principali soci finanziatori delle iniziative del gruppo italiano NUO, che vanta investimenti in numerose realtà di eccellenza italiane nel settore dei beni di largo consumo, portandoli a crescere sia in termini di fatturato (più che raddoppiato) che di collaboratori (incrementati del 40% per più di 2.000 dipendenti).

Banco BPM ha sostenuto l’operazione attraverso la sottoscrizione di un finanziamento a medio-lungo termine del valore complessivo di 40 milioni di euro, destinato al rifinanziamento di parte della posizione finanziaria netta di Bialetti Industrie, e della concessione di una linea revolving credit facility da 10 milioni di euro a supporto delle esigenze operative del Gruppo. L’istituto ha ricoperto i ruoli di banca agente, global coordinator, mandated lead arranger e banca finanziatrice, sottoscrivendo una quota pari a 20 milioni di euro, mentre la restante parte del finanziamento è stata sostenuta da BPER Banca, Banca Ifis e Cherry Bank.

“La collaborazione con Banco BPM ha rappresentato uno dei pilastri fondamentali per il consolidamento del nuovo assetto societario in una fase cruciale per il Gruppo, assicurando piena continuità operativa e solidità ai nostri piani di sviluppo. Con queste basi, proseguiamo il nostro percorso di crescita internazionale e di valorizzazione di un marchio iconico che da sempre incarna l’eccellenza del saper fare italiano nel mondo.” ha dichiarato Michela Partipilo, Chief Financial Officer del Gruppo Bialetti.

“Siamo orgogliosi di aver affiancato un marchio storico come Bialetti in una fase cruciale del suo percorso di sviluppo e rilancio,” ha dichiarato Enrico Lemmo, Responsabile Mercato Corporate Nord-Est di Banco BPM. “Questa operazione conferma il nostro impegno nel sostenere le eccellenze industriali italiane, mettendo a disposizione competenze specialistiche e soluzioni finanziarie su misura, con l’obiettivo di favorire la crescita e la competitività delle imprese sul mercato nazionale e internazionale.”

Con questa operazione Banco BPM si conferma partner di riferimento nel supporto a progetti di crescita, acquisizione e riorganizzazione strategica, rafforzando la propria presenza nel settore del corporate e dell’investment banking.