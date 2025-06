HPC Call4Innovators: Eni apre le porte del supercomputer HPC6 a startup e ricercatori per accelerare la transizione

Startup, PMI, università e centri di ricerca hanno tempo fino al 7 agosto 2025 per candidarsi alla “HPC Call4Innovators”, l’iniziativa con cui Eni mette a disposizione la potenza computazionale del supercomputer HPC6 per supportare progetti innovativi nella decarbonizzazione e nella transizione energetica. Un’opportunità aperta anche a scaleup, laboratori pubblico-privato e liberi professionisti che lavorano nel campo delle simulazioni avanzate e della modellazione scientifica.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con AMD, Hewlett Packard Enterprise (HPE), il Consorzio CINECA e con il supporto della piattaforma Plug and Play, si propone di accelerare l’adozione di soluzioni ad alto impatto attraverso l’accesso diretto a una delle infrastrutture di calcolo più potenti al mondo. I candidati selezionati potranno testare i propri modelli all’interno di cinque aree strategiche: scienza computazionale dei materiali, meteorologia e scienze della terra, gestione del portafoglio energetico, sistemi ingegneristici e mobilità intelligente.

Il processo di selezione sarà curato da Eni insieme ai partner tecnologici, sulla base di criteri di solidità progettuale, originalità della proposta, compatibilità con HPC6 e allineamento agli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs). I vincitori accederanno non solo all’infrastruttura tecnologica, ma anche a una rete di esperti che li affiancherà nella sperimentazione e ottimizzazione dei progetti.

«L’innovazione tecnologica è cruciale per rafforzare la nostra leadership nella transizione energetica», ha dichiarato Lorenzo Fiorillo, Direttore Technology, R&D & Digital di Eni. «Con questa call condividiamo competenze e potenza di calcolo per generare impatti concreti nel percorso verso la sostenibilità».

Alla soddisfazione di Eni si unisce quella degli altri partner. «HPC6 è un catalizzatore per l’innovazione scientifica e industriale», ha detto Claudio Bassoli, Presidente e AD di HPE Italia. Alessandra Poggiani, DG di CINECA, ha sottolineato il ruolo della collaborazione pubblico-privato come leva per accelerare sviluppo e sostenibilità. Dello stesso parere Travis Karr (AMD), che ha definito la call un’opportunità per “democratizzare” l’accesso al calcolo ad alte prestazioni e all’intelligenza artificiale. Infine, Tommaso Maschera, Direttore di Plug and Play Italy, ha parlato di «ponte concreto tra talento e tecnologia».

Per inviare la candidatura e scoprire i dettagli del programma, è possibile visitare il sito dedicato: enicall4innovators.com.