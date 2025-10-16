RINA si aggiudica il contratto FEED per il progetto di punta di carbon capture and storage di PETRONAS in Malesia 

RINA si aggiudica il contratto FEED per il progetto di carbon capture and storage di PETRONAS in Malesia 

16 Ottobre 2025

RINA, gruppo multinazionale di consulenza  ingegneristica, ispezione e certificazione, si è aggiudicato un contratto con PETRONAS CCS  Ventures Sdn. Bhd. (“PCCSV”) – società interamente controllata di Petroliam Nasional Berhad  (“PETRONAS”) – per un innovativo progetto di carbon capture and storage (CCS) in Malesia. In particolare, RINA si occuperà delle attività di Front-End Engineering Design (“FEED”) per  le infrastrutture del terminale onshore di ricezione di CO₂ dell’hub di Kuantan, nel sud del  Paese.

L’incarico comprende le attività di ingegneria necessarie a definire gli aspetti tecnici ed  economici propedeutici alla fase di dettaglio ed esecutiva del progetto ed è stato assegnato a  RINA a seguito del positivo completamento, nel 2024, dei servizi di pre-FEED (la fase di  sviluppo in cui vengono identificate le esigenze tecniche e funzionali e definiti i concetti  ingegneristici principali).

Il terminale di Kuantan è progettato per ricevere CO₂, che sarà successivamente trasportata  e stoccata in depositi geologici offshore, da diversi emettitori industriali nazionali e  internazionali. In generale, l’hub sarà parte di una delle infrastrutture a basse emissioni più  avanzate del Sud-Est asiatico, consolidando il ruolo della Malesia come leader regionale nel  settore CCS.

Michele Budetta, Amministratore Delegato di RINA Consulting, ha dichiarato: «L’assegnazione delle attività per la fase di FEED sottolinea la fiducia riposta da PETRONAS  nella competenza ingegneristica e nella capacità esecutiva di RINA. Siamo orgogliosi di  proseguire la collaborazione su un progetto così strategico per la gestione dell’anidride  carbonica che ci vede impegnati a supportare la realizzazione della più importante infrastruttura per la CCS mai costruita in Malesia».

RINA fornirà supporto e consulenza per il principale progetto per la CCS della Malesia grazie  alle competenze di un team globale di oltre 6.600 professionisti, laboratori per test avanzati  sui materiali e valutazioni di asset integrity e si concentrerà sulla selezione delle tecnologie e  sulla progettazione dei sistemi, secondo criteri di sicurezza ed efficienza. Il progetto sostiene gli impegni climatici della Malesia e dimostra la crescente prontezza dei  Paesi del Sud-Est asiatico nello sviluppare infrastrutture a basse emissioni su larga scala.  L’incarico affidato a RINA per la fase FEED conferma la sua capacità di supportare programmi  strategici e contribuire a progetti concreti di decarbonizzazione.

