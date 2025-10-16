RINA si aggiudica il contratto FEED per il progetto di carbon capture and storage di PETRONAS in Malesia 

RINA, gruppo multinazionale di consulenza ingegneristica, ispezione e certificazione, si è aggiudicato un contratto con PETRONAS CCS Ventures Sdn. Bhd. (“PCCSV”) – società interamente controllata di Petroliam Nasional Berhad (“PETRONAS”) – per un innovativo progetto di carbon capture and storage (CCS) in Malesia. In particolare, RINA si occuperà delle attività di Front-End Engineering Design (“FEED”) per le infrastrutture del terminale onshore di ricezione di CO₂ dell’hub di Kuantan, nel sud del Paese.

L’incarico comprende le attività di ingegneria necessarie a definire gli aspetti tecnici ed economici propedeutici alla fase di dettaglio ed esecutiva del progetto ed è stato assegnato a RINA a seguito del positivo completamento, nel 2024, dei servizi di pre-FEED (la fase di sviluppo in cui vengono identificate le esigenze tecniche e funzionali e definiti i concetti ingegneristici principali).

Il terminale di Kuantan è progettato per ricevere CO₂, che sarà successivamente trasportata e stoccata in depositi geologici offshore, da diversi emettitori industriali nazionali e internazionali. In generale, l’hub sarà parte di una delle infrastrutture a basse emissioni più avanzate del Sud-Est asiatico, consolidando il ruolo della Malesia come leader regionale nel settore CCS.

Michele Budetta, Amministratore Delegato di RINA Consulting, ha dichiarato: «L’assegnazione delle attività per la fase di FEED sottolinea la fiducia riposta da PETRONAS nella competenza ingegneristica e nella capacità esecutiva di RINA. Siamo orgogliosi di proseguire la collaborazione su un progetto così strategico per la gestione dell’anidride carbonica che ci vede impegnati a supportare la realizzazione della più importante infrastruttura per la CCS mai costruita in Malesia».

RINA fornirà supporto e consulenza per il principale progetto per la CCS della Malesia grazie alle competenze di un team globale di oltre 6.600 professionisti, laboratori per test avanzati sui materiali e valutazioni di asset integrity e si concentrerà sulla selezione delle tecnologie e sulla progettazione dei sistemi, secondo criteri di sicurezza ed efficienza. Il progetto sostiene gli impegni climatici della Malesia e dimostra la crescente prontezza dei Paesi del Sud-Est asiatico nello sviluppare infrastrutture a basse emissioni su larga scala. L’incarico affidato a RINA per la fase FEED conferma la sua capacità di supportare programmi strategici e contribuire a progetti concreti di decarbonizzazione.