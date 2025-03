Il Consiglio di Amministrazione di Snam ha approvato la i risultati finanziari 2024, registrando una crescita significativa su vari fronti, e contestualmente anunciato la cessione della quotda di ADNOC Gas Pipelines. Gli investimenti hanno raggiunto i 2,9 miliardi di euro, segnando un incremento del 31% rispetto al 2023.

Risultati finanziari di Snam “superiori alle aspettative”

L’EBITDA adjusted ha toccato quota 2,753 miliardi di euro (+13,9%), mentre l’utile netto adjusted si è attestato a 1,289 miliardi di euro (+10,4%). L’Amministratore Delegato Stefano Venier ha dichiarato: “Chiudiamo il 2024 con risultati superiori alle aspettative, frutto del nostro impegno per la sicurezza energetica e la transizione sostenibile. Il piano di investimenti al 2029 da 12,4 miliardi di euro è il più ambizioso della nostra storia, puntando a rafforzare le infrastrutture e a consolidare la nostra leadership pan-europea.”

Sul fronte della sostenibilità, l’azienda ha registrato un calo del 28% delle emissioni Scope 1 e 2 rispetto al 2022, avvicinandosi agli obiettivi di decarbonizzazione. Inoltre, la finanza sostenibile ha raggiunto l’84%, con un target rivisto al 90% entro il 2029.

Perfezionamento della cessione della quota ADNOC Gas Pipelines

Un’operazione chiave del 2024 è stata la cessione della partecipazione del 5,88% in ADNOC Gas Pipelines, che ha generato un controvalore di 234 milioni di euro. Questa operazione si inserisce nella strategia di Snam di rifocalizzare gli investimenti sulle infrastrutture europee, privilegiando asset strategici per la transizione energetica.

La vendita è stata finalizzata il 18 marzo 2025 con il fondo di investimento Lunate, che gestisce asset per 105 miliardi di dollari. L’operazione ha garantito a Snam un IRR del 14,5% e una plusvalenza stimata di circa 120 milioni di euro al netto dell’impatto fiscale.

“Questa cessione è in linea con la nostra strategia di focalizzarci su infrastrutture chiave per la transizione energetica. La vendita della quota in ADNOC Gas Pipelines ci consente di ottimizzare il portafoglio e reinvestire in progetti a maggiore valore aggiunto per il nostro sviluppo in Europa”, ha sottolineato Venier. Consolidando i risultati del 2024 e le strategie per il futuro, Snam si conferma uno dei principali attori europei nel settore delle infrastrutture energetiche, con un occhio sempre più attento alla sostenibilità e all’innovazione.