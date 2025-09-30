Sparkle e Telespazio potenziano la connettività nel Centro Spaziale del Fucino

Sparkle, primo operatore di servizi internazionali in Italia e fra i primi nel mondo, e Telespazio, joint venture tra Leonardo (67%) e Thales (33%) e tra i principali operatori mondiali nel campo dei servizi spaziali, segnano un nuovo capitolo della loro collaborazione presso il Centro spaziale del Fucino (L’Aquila) grazie all’ampliamento e potenziamento del punto di presenza (PoP) di Sparkle già attivo nel teleporto.

Il Centro spaziale del Fucino – attivo dal 1963 e riconosciuto come il primo e più importante teleporto al mondo per usi civili – è specializzato in attività di controllo in orbita di satelliti, servizi di telecomunicazioni, televisivi e multimediali. Questi servizi richiedono connessioni resilienti e stabili con un alto livello di prestazioni.

Con l’ampliamento del PoP, Sparkle garantisce ulteriore resilienza e scalabilità con una capacità di connettività oltre i 400 Gbps, permettendo a Telespazio di potenziare l’offerta – sia per applicazioni spaziali, governative e industriali sia per i settori media e tlc – con soluzioni integrate in grado di combinare i servizi satellitari con le infrastrutture terrestri avanzate.

La collaborazione fra le due aziende, improntata sulla sinergia tra reti di telecomunicazione e servizi spaziali, è operativa anche in Sicilia nel Centro spaziale di Scanzano, collegato tramite un anello in fibra ottica al data center neutrale di ultima generazione Sicily Hub di Palermo. Con l’ampliamento della presenza storica nel teleporto del Fucino, Sparkle si conferma partner tecnologico di riferimento e provider privilegiato per connessioni e servizi ad alta velocità.