Sparkle espande la sua rete internazionale in Messico

Sparkle, primo fornitore di servizi internazionali in Italia e tra i principali operatori globali, annuncia l’espansione della propria rete in Messico con l’apertura di un Punto di Presenza (PoP) a Querétaro. Il nuovo PoP amplia la capillarità della rete di Sparkle in America Latina, consolidando il posizionamento come uno dei principali operatori internazionali nella regione. Completamente integrato con la dorsale IP Tier-1 globale di Sparkle Seabone – che vanta un’ampia copertura in America centrale e meridionale con 32 punti di presenza in Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Panama, Porto Rico, Perù e Venezuela – il nuovo nodo permette a operatori di rete, ISP, OTT, content delivery networks, content e application provider di usufruire di servizi di transito IP affidabili e a bassa latenza con throughput fino a 8 Terabit al secondo.

Inoltre, i clienti hanno a disposizione una gamma completa di soluzioni IP che comprendono anche i servizi DDoS Protection, che offre la possibilità di proteggere la propria rete dagli attacchi, e Virtual NAP, che fornisce accesso virtuale ai principali Internet Exchange Point (IXP) senza la necessità di costruire infrastrutture proprietarie. Con l’apertura del nuovo PoP a Querétaro – che segue la costituzione della società partecipata TI Sparkle Mexicana S.A. de C.V. – Sparkle rafforza la propria presenza in Messico, affiancando ai nodi già operativi a McAllen, El Paso e Dallas (Stati Uniti), una nuova infrastruttura strategica pensata per garantire ai clienti locali massima diversificazione e ridondanza, in risposta alla crescente domanda di connettività trainata dalle nuove tecnologie, dalle piattaforme multimediali e dai servizi cloud.

Nell’ambito delle strategie di crescita infrastrutturale, Sparkle ha recentemente annunciato il proprio ruolo nello sviluppo del sistema di cavi sottomarini MANTA che collegherà direttamente il Messico con gli Stati Uniti e con l’America Centrale e Latina, rafforzando ulteriormente la centralità del Paese come snodo chiave per il traffico dati nel continente. Manta si aggiungerà alle altre reti terrestri e sottomarine di Sparkle che comprendono anche tre “autostrade digitali” – Curie nel Pacifico e Monet e Seabras-1 nell’Atlantico -, offrendo una rotta diversificata per la connettività dal Sud al Nord America, per una ridondanza completa e un’alta qualità di navigazione.

“L’apertura del nostro punto di presenza in Messico rappresenta un passo strategico nell’espansione della rete di Sparkle nelle Americhe con investimenti mirati per sostenere la crescita digitale del continente”, ha dichiarato Enrico Bagnasco, amministratore delegato di Sparkle “Il Messico è oggi un mercato digitale in continuo sviluppo e la nostra presenza qui ci consente di servire al meglio operatori, provider e aziende che operano in questo ecosistema in rapida evoluzione”. Nei prossimi mesi Sparkle espanderà ulteriormente la sua rete con l’apertura di un nuovo PoP a San Diego che migliorerà le prestazioni del servizio di transito IP globale Tier-1 di Sparkle Seabone con minore latenza e migliori capacità di istradamento del traffico.