TIM, al via la nuova campagna dedicata a TIM WiFiGO con protagonista Carlo Conti

È on air il nuovo spot dedicato a TIM WiFi GO, l’innovativa soluzione pensata per i clienti che, scelta la potenza della Fibra TIM, desiderano navigare in casa sin da subito, anche prima dell’intervento del tecnico. E grazie al modem TIM, ritirabile direttamente in negozio, il cliente oltre a navigare immediatamente con il WiFi potrà poi portarlo con sé anche in un’altra casa.

Lo spot, si apre all’interno di un negozio TIM, dove il protagonista Carlo Conti scopre la semplicità e l’immediatezza dell’attivazione di TIM WiFi GO. Da poco trasferito nella sua nuova casa, il celebre conduttore sorprende i nipoti con una connessione subito disponibile anche nella baita di montagna dove la famiglia si trasferisce per le feste. Sarà proprio Carlo, in compagnia di ‘Fibra’, un simpatico cane San Bernardo, a portare il regalo più atteso, il modem TIM che permetterà a tutta la famiglia di riunirsi davanti a un film natalizio per vivere le feste felici e connessi.

Anche questa volta nello spot sarà presente, per il lancio della tagline, il digital twin di Carlo Conti, realizzato in house con l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale. Con la colonna sonora ‘Chi fermerà la musica’ dei Pooh, la campagna sarà trasmessa sulle principali emittenti TV e sarà accompagnata da CTV targetizzate, video strategy digital, social media e materiali BTL dedicati.

Guarda lo spot TIM WiFi Go