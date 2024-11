Tim arricchisce con 400 nuovi alberi il parco Stura Sud di Torino

Il Parco Stura Sud, che sorge lungo le sponde del torrente Stura di Lanzo a Torino, si arricchisce di 400 nuovi alberi. L’iniziativa porta la firma di TIM, che contribuisce ad aumentare le aree verdi urbane, ridurre l’isola di calore e generare servizi ecosistemici per il territorio e gli abitanti con l’obiettivo di rafforzare l’impegno del gruppo per la riqualificazione forestale in Italia.

Gli alberi sono stati piantati lo scorso sabato grazie al supporto di 70 tra dipendenti e familiari TIM che hanno sottolineato come la sostenibilità sia fatta di gesti concreti da compiere insieme. L’iniziativa torinese è stata promossa in collaborazione con Rete Clima, con cui TIM ha già realizzato attività analoghe nel Parco Nord di Milano nel Parco Regionale di Aguzzano a Roma mettendo a dimora oltre 1000 tra arbusti e alberi

Nel Parco Stura è stato promosso un intervento forestale tramite BioForest, orientato alla tutela della biodiversità animale e vegetale, realizzato secondo la particolare tecnica delle Tiny Forest o Miyawaki Forest, che prevede un’alternanza di alberi e arbusti di provenienza locale, piantati con densità elevata per promuoverne una crescita rapida all’interno dell’ecosistema. L’attività di forestazione delle 400 nuove piante supporterà l’assorbimento di circa 160.000 kgCO₂ nel loro ciclo medio vitale di 30 anni, l’equivalente delle emissioni per la produzione di circa 2.300 smartphone.

L’iniziativa si inserisce all’interno della Campagna Foresta Italia di Rete Clima, la più grande azione nazionale di forestazione sostenuta da soggetti privati, promossa da Rete Clima insieme a Coldiretti e PEFC Italia.

“Desideriamo ringraziare Rete Clima e gruppo TIM per questa iniziativa di grande valore – ha dichiarato Francesco Tresso, assessore al Verde pubblico della Città di Torino -. Questo intervento di forestazione aggiunge un tassello importante alla rigenerazione di un’area verde molto importante per la nostra città, già oggetto di rilevanti operazioni di bonifica e riqualificazione negli ultimi anni. Azioni come questa rappresentano un vero investimento per il futuro sostenibile dei centri urbani, portano benefici tangibili per la mitigazione dei cambiamenti climatici, il miglioramento della qualità dell’aria e la valorizzazione degli spazi pubblici urbani”.

