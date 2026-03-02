Nella classifica aggiornata a febbraio Gian Maria Mossa, AD di Banca Generali, è in cima tra i top manager delle banche private con un punteggio di 70,68, Avanza di due posizioni rispetto allo scorso anno, trainato dai risultati finanziari e dalle scelte strategiche

Nella classifica aggiornata a febbraio Gian Maria Mossa, AD di Banca Generali, è in cima tra i top manager delle banche private con un punteggio di 70,68, Avanza di due posizioni rispetto allo scorso anno, trainato dai risultati finanziari e dalle scelte strategiche.

Gian Maria Mossa, Amministratore delegato di Banca Generali, si distingue ancora una volta come terzo tra i banchieri italiani per reputazione e primo tra le banche private con un punteggio di 70,68 (+1,60 rispetto all’anno passato). A decretarlo è la classifica di Top Manager Reputation dello studio, aggiornato a febbraio 2026, dell’Osservatorio permanente di Reputation Science sulla reputazione online dei vertici delle grandi aziende attive in Italia.

Mossa sale, così, di due posizioni, raggiungendo la 14°, dopo aver chiuso il 2025 con un utile netto record a 445,8 milioni e un nuovo record di masse gestite pari a 113,5 miliardi (+9% su base annua) che riflettono il successo dell’OPA di Intermonte conclusasi lo scorso anno. Operazione che ha permesso a Banca Generali di accelerare nel segmento del Private Banking e, soprattutto, nella vicinanza e nello sviluppo di nuovi servizi dedicati alle PMI.

Il banchiere è preceduto solo da Carlo Messina, CEO di Intesa Sanpaolo, che si posiziona al primo posto e da Andrea Orcel, CEO di Unicredit, al secondo. Nella top 100 Massimo Doris (Mediolanum) è al 53° posto, secondo per le banche private e Alessandro Foti (FinecoBank) si posiziona all’86° posizione e sull’ultimo gradino del podio per le banche reti; nella top 200 Marco Marazia (Widiba) al 161º.