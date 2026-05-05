Avvio d’anno positivo per Amplifon, che nel primo trimestre 2026 mette a segno una crescita organica in accelerazione e una redditività ai massimi storici. Il gruppo attivo nelle soluzioni per l’udito ha registrato ricavi pari a 579,8 milioni di euro, in aumento dello 0,8% a cambi costanti, sostenuti da una crescita organica del 2,2% positiva in tutte le aree geografiche.

A trainare i risultati, oltre al contributo delle acquisizioni, sono state le iniziative strategiche avviate nel 2025 e il programma di efficientamento “Fit4Growth”, che ha già iniziato a generare benefici tangibili sulla profittabilità. L’EBITDA adjusted si attesta a 141,8 milioni di euro, con un margine record del 24,5%, in miglioramento di 60 punti base rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. In crescita anche gli indicatori di redditività: l’EBIT adjusted sale del 5% a 77,5 milioni, mentre l’utile netto adjusted raggiunge i 44,4 milioni di euro (+6,7%). Sul fronte finanziario, l’indebitamento netto scende a 1.014,6 milioni, con una leva in miglioramento a 1,84x. Buone indicazioni arrivano da tutte le aree geografiche. L’EMEA mostra una crescita organica in accelerazione e una redditività record, mentre l’America e l’Asia-Pacifico evidenziano performance nettamente superiori ai rispettivi mercati di riferimento. In particolare, negli Stati Uniti la domanda è tornata a crescere grazie al segmento private pay. Guardando al resto dell’anno, il gruppo prevede una crescita organica superiore al 3% e un ulteriore miglioramento del margine EBITDA nell’ordine di 100 punti base, in un contesto di mercato globale atteso in graduale recupero. Sul piano strategico, resta centrale l’operazione di integrazione con GN Hearing, destinata a rafforzare il posizionamento del gruppo e a creare un leader globale verticalmente integrato nel settore dell’audiologia.

“Siamo molto soddisfatti dei risultati del primo trimestre – commenta Enrico Vita, CEO di Amplifon – del 2026 che segnano il ritorno a una solida crescita organica dei ricavi, con performance positive in tutte le aree geografiche, frutto delle iniziative e degli investimenti realizzati lo scorso anno. Abbiamo inoltre raggiunto una profittabilità record per il primo trimestre anche grazie a una esecuzione dei piani di produttività più rapida rispetto al previsto.

Il trend di crescita organica e il piano di miglioramento strutturale della profittabilità ci rendono molto positivi sulle prospettive per l’intero anno. Guardando oltre il 2026, siamo molto entusiasti e ottimisti sul nostro percorso di crescita, ulteriormente rafforzato dalle opportunità di trasformazione derivanti dalla futura integrazione con GN Hearing.”