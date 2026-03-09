UniCredit supporta la crescita del Gruppo Tosto con un finanziamento di 5 milioni

UniCredit ha erogato un finanziamento da 5 milioni di euro nell’ambito dell’iniziativa ESG Futuro Sostenibile a Belleli Energy Critical Process Equipment, società interamente controllata dal Gruppo Tosto. L’operazione è finalizzata a sostenere il piano di crescita dell’azienda e a rafforzarne lo sviluppo in chiave sostenibile.

Il Gruppo Tosto è stato fondato nel 1960 da Walter Tosto ed è attivo nei comparti petrolchimico, energia e apparecchiature innovative per la ricerca scientifica. Fondata nel 1947, Belleli Energy CPE è oggi una realtà di riferimento nel settore della caldareria pesante, con una presenza consolidata sui mercati internazionali. L’azienda si occupa della progettazione e produzione di apparecchiature industriali complesse, tra cui reattori, scambiatori di calore e recipienti a pressione destinati ai comparti energia, petrolchimico e raffinazione.

Entrata a far parte del Gruppo Tosto nell’agosto 2016, la società è in grado di realizzare anche componenti per il settore nucleare, sia per la produzione di energia da fissione sia per progetti di ricerca sulla fusione nucleare, grazie alle competenze e alle partnership sviluppate all’interno del gruppo.

«Siamo orgogliosi di aver dato seguito al nostro impegno per la crescita sostenibile, rafforzando lo sviluppo di Belleli Energy CPE grazie al finanziamento ESG Futuro Sostenibile di UniCredit», ha dichiarato Luca Pierfelice, direttore finanziario del Gruppo Tosto.

Secondo Luca Tosto, amministratore delegato del gruppo, l’operazione consentirà di consolidare la posizione dell’azienda in un settore altamente specializzato: «Questa collaborazione ci permette di rafforzare la nostra leadership nella caldareria pesante e nei componenti critici per energia e ricerca, confermando l’attenzione verso progetti innovativi e sostenibili».

Anche la banca sottolinea il valore strategico dell’intervento. «Siamo impegnati a sostenere i piani di investimento e i progetti di crescita delle imprese italiane», ha commentato Roberto Fiorini, Regional Manager Centro Italia di UniCredit, evidenziando il ruolo dell’istituto come partner delle aziende nel percorso di transizione ESG.