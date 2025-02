Banca Generali e Microsoft: alleanza per l’AI Generativa e la Digital Transformation

Banca Generali sigla un accordo con Microsoft per l’adozione di AI Generativa e lancia l’iniziativa “AI Ambassador” per la digital transformation

Banca Generali, terza private bank italiana, accelera sull’innovazione tecnologica siglando un accordo strategico con Microsoft per l’adozione di soluzioni di Intelligenza Artificiale Generativa. L’obiettivo è duplice: migliorare l’efficienza operativa interna e offrire servizi personalizzati ai clienti.

Il cuore della partnership è l’introduzione di Microsoft 365 Copilot, l’assistente AI avanzato progettato per incrementare la produttività di dipendenti e private banker. L’integrazione di Copilot in Outlook, Teams, Word, Excel e PowerPoint faciliterà il lavoro quotidiano, automatizzando compiti ripetitivi e ottimizzando la collaborazione. Il 60% dei dipendenti avrà accesso alle funzionalità Personal Assistant, migliorando l’efficienza operativa.

Parallelamente, prende il via l’iniziativa interna “AI Ambassador”, finalizzata a promuovere la cultura dell’Intelligenza Artificiale attraverso la formazione di esperti interni capaci di guidare l’integrazione delle nuove tecnologie nei processi aziendali. L’innovazione è al centro della strategia di Banca Generali, sotto la guida di Riccardo Renna, Chief Operation Officer & Innovation. La banca ha costruito negli anni un’infrastruttura digitale data-driven, pronta a sostenere l’evoluzione dell’AI nelle attività finanziarie. Inoltre, nuovi strumenti basati sull’AI, come chatbot per il monitoraggio del mercato secondario e tool avanzati per l’analisi dei bisogni dei clienti, sono già in fase di sviluppo.

A guidare il processo di digital transformation è Matteo Concas, nuova figura chiave della banca, che coordinerà le aree Innovation, dati e piattaforme. Con un’importante esperienza nel fintech, maturata presso N26 e Mooney – Enel X, Concas contribuirà all’accelerazione dell’adozione delle nuove tecnologie. Vincenzo Esposito, Amministratore Delegato di Microsoft Italia, ha dichiarato: “Il settore finanziario è uno dei principali ambiti di applicazione dell’AI Generativa. Con Banca Generali lavoriamo per fornire strumenti innovativi che ottimizzino la produttività e migliorino i servizi per i clienti”.

Con questa collaborazione, Banca Generali conferma il suo impegno nell’innovazione tecnologica, puntando sull’Intelligenza Artificiale per creare valore sia per i clienti che per i dipendenti, e consolidando il proprio ruolo di leader nella digital transformation del settore finanziario italiano.