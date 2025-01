FiberCop accelera sul cablaggio in fibra ottica in Piemonte con il “Piano Italia 1 Giga”

FiberCop, nell’ambito del PNRR, spinge sulla fibra ottica in Piemonte. Lavori già avviati in 191 comuni e obiettivi al 45% completati. Focus su digitalizzazione, smart city e connessioni ultra veloci

FiberCop, società guidata dall’Amministratore Delegato Luigi Ferraris, intensifica gli interventi per la realizzazione di reti ultraveloci in Piemonte, contribuendo alla trasformazione digitale e allo sviluppo economico dei territori. Gli interventi rientrano nel “Piano Italia 1 Giga”, finanziato attraverso il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), con l’obiettivo di portare connessioni ultraveloci a 879 comuni piemontesi entro giugno 2026.

Ad oggi, i lavori sono già stati avviati in 191 comuni della regione, con 76.847 civici collegati sui 169.917 previsti, raggiungendo il 45% degli obiettivi. Le attività di cablaggio interessano tutte le province piemontesi:

Torino: 100 comuni

100 comuni Alessandria: 24 comuni

24 comuni Cuneo: 27 comuni

27 comuni E le altre province con interventi già avviati.

Investimenti per la banda ultra larga

Il progetto rientra nel Lotto 4 del bando, che coinvolge anche Liguria e Valle d’Aosta, per un investimento complessivo di oltre 600 milioni di euro, grazie al contributo pubblico del PNRR e ai fondi diretti di FiberCop.

“La nuova infrastruttura che stiamo realizzando consentirà di navigare alla velocità di 1 Gigabit al secondo – ha dichiarato Cristina Morbiducci, Responsabile Operations Area Nord Ovest di FiberCop – che vuol dire abilitare un’ampia gamma di servizi digitali di cui potranno beneficiare cittadini, imprese e amministrazioni locali: tra questi la possibilità di potenziare la rete per effettuare lo smart working, streaming in HD, telemedicina e i servizi tipici delle smart city come ad esempio la gestione dei flussi di traffico, dell’illuminazione pubblica e il monitoraggio ambientale. Si tratta di un intervento di ampie dimensioni che necessita della collaborazione di tutte le parti coinvolte, vale a dire istituzioni, enti locali e imprese, e di particolare attenzione anche per le caratteristiche orografiche del territorio che, oltre a comprendere estese pianure, si sviluppa prevalentemente su zone montuose e collinari”.

Impegno di FiberCop sul territorio

In Piemonte, FiberCop impiega oltre 1.300 dipendenti, con 60 sedi operative e circa 700 lavoratori delle imprese di rete coinvolte nei cantieri. L’azienda gestisce più di 1.170 centrali telefoniche nella regione e conferma il proprio impegno nell’accelerare lo sviluppo della rete in fibra ottica su scala nazionale, grazie a un nuovo piano di investimenti da 1,4 miliardi di euro per il 2024.

Con una copertura attuale che supera il 95% delle linee attive in Italia, FiberCop punta ad ampliare l’offerta FTTH (Fiber to the Home), con velocità di connessione fino a 10 Gigabit/s, garantendo altissima stabilità, bassa latenza e supporto per applicazioni avanzate e dispositivi multipli.

L’iniziativa rappresenta un passo fondamentale per la digitalizzazione del Piemonte e del Paese, favorendo l’inclusione tecnologica e lo sviluppo di economie locali sempre più connesse e competitive.

*