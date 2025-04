FiberCop realizza una centrale telefonica green a Aranova

Domenica 12 aprile, data del Green Energy Day, FiberCop aprirà le porte della sua centrale telefonica di Aranova (Fiumicino), trasformata in un esempio di innovazione green. L’impianto, dotato di un sistema fotovoltaico da 12 kW e batterie agli ioni di litio da 2.000 Ah, rappresenta un passo significativo verso la sostenibilità nel settore delle telecomunicazioni. Questo progetto, attualmente in fase di sperimentazione, dimostra come sia possibile integrare soluzioni ecologiche nelle infrastrutture di rete, ottimizzando l’uso dell’energia e riducendo la dipendenza dalla rete elettrica tradizionale. Grazie a un sistema intelligente di gestione energetica, la centrale può operare autonomamente fino a 10 ore, garantendo continuità del servizio anche in caso di criticità nella rete elettrica.

Secondo Daniele Nutini, Responsabile Decommissioning, Technical Infrastructures & Energy Engineering di FiberCop, questo progetto «rappresenta un esempio concreto di come il settore delle telecomunicazioni possa intraprendere con decisione la strada della sostenibilità». In un momento in cui la transizione ecologica è una priorità condivisa, si vuole dimostrare che «è possibile evolversi adottando soluzioni innovative basate sull’utilizzo di energia rinnovabile e su un’attenta gestione delle risorse». La centrale di Aranova «rappresenta un’infrastruttura all’avanguardia in cui la tecnologia non è solo uno strumento di progresso, ma un vero e proprio alleato strategico per costruire un futuro più green, efficiente e rispettoso dell’ambiente».

Inoltre, viene previsto un sistema di raffrescamento degli impianti senza un eccessivo consumo energetico. I risparmi di energia elettrica dalla rete tradizionale per l’utilizzo degli apparati di telecomunicazione della centrale risultano pari ad una media del 25% con punte fino al 39% nei mesi estivi. Se si considera invece il funzionamento generale della centrale (apparati di telecomunicazione più altri servizi accessori, il risparmio medio è del 13% con punte del 22% nei mesi estivi.

Questa iniziativa si inserisce nel più ampio impegno di FiberCop per promuovere soluzioni innovative e replicabili nel campo delle telecomunicazioni, dimostrando come la tecnologia possa essere un alleato fondamentale nella transizione energetica.