Qualche giorno fa io e Cecilia Cristinariu, business developer di Red Lynx, abbiamo condotto un workshop sui tool di IA per le PMI alla Fondazione Agire, in Ticino; è stata una splendida mattinata, di fronte a un uditorio di manager e tecnici molto attenti e preparati. Il fatto è che il Ticino è il posto giusto per parlare di innovazione nell’ambito IA. Tanti italiani conoscono questo cantone di confine soprattutto per i bellissimi laghi e laghetti, per la vivacità culturale dei suoi centri, per la finanza; tutto vero, ma non solo: il Ticino vanta un eccellente ateneo (USI) e una rinomata università professionale (la SUPSI), è sede – tra le altre cose – del Centro svizzero di calcolo scientifico (CSCS) e dell’Istituto Dalle Molle di Studi sull’Intelligenza Artificiale (IDSIA USI-SUPSI), e può contare su un abilitatore della ricerca del calibro della Fondazione Agire, nei cui spazi operano realtà elvetiche di successo come xFarm Technologies e Jaipur Robotics.

Nella graduatoria della Commissione Europea, il Ticino è addirittura il sesto ecosistema dell’innovazione d’Europa dopo la regione di Stoccolma, quella di Copenaghen, Londra, il Canton Zurigo e l’Alta Baviera. Ovviamente le classifiche hanno sempre dei limiti; resta il fatto che il Ticino è, a parere di Bruxelles, il primo ecosistema dell’innovazione di lingua italiana. Con meno di 360mila abitanti il cantone punches above its weight, come direbbero oltreoceano. Ma è tutta la Svizzera a essere un campione globale dell’innovazione, pur avendo appena nove milioni di abitanti.

Per esempio la confederazione è prima nel Global Innovation Index 2026. Il Politecnico di Zurigo (ETH) è considerato la miglior università STEM del continente, e gode – l’ho potuto constatare in prima persona – di forte stima in Silicon Valley. Alcune delle grandi aziende più innovative d’Europa hanno sede in Svizzera: da Endress+Hauser a Roche, da Novartis ad ABB. Perché? Non essendo né un sociologo né un economista dell’innovazione non so dare una risposta scientificamente fondata, ma da profano ho qualche idea in merito.

Prima di tutto, colpisce il mindset svizzero, caratterizzato da una miscela di franchezza, pragmatismo, disponibilità al confronto, voglia di sperimentare. Con le dovute differenze, è la stessa mentalità che ho trovato a San Francisco. Non a caso la Svizzera è una vera potenza tecnoscientifica, con 27 premi Nobel (quasi tutti STEM) e investimenti in R&D che superano il 3% del PIL. Ed è una democrazia solida. Ciò si riflette anche in alcuni importanti progetti scientifici, come Apertus, il primo LLM sviluppato nella confederazione (e open source); a riguardo il professor Andrea-Emilio Rizzoli, direttore del già menzionato IDSIA USI-SUPSI, ha spiegato che Apertus è in linea con i principi democratici elvetici, ad esempio con quello della trasparenza.

Quella svizzera è una democrazia che, a quel che vedo, dà spazio a ricercatori e imprese. E che mi sembra incarnare il vero liberalismo europeo. In Svizzera non c’è il mito dello stato forte, che purtroppo affligge molti paesi europei, incluso il nostro. Si punta sull’accountability di tutti (persone così come istituzioni), e l’amministrazione pubblica si fida dei cittadini, che non vengono trattati alla stregua di bambini o presunti criminali.

Ciò traspare già dalla costituzione federale: nell’articolo 1 si legge che il popolo svizzero e i cantoni (di Zurigo, Berna, Lucerna e così via) costituiscono la confederazione; essa, dice l’articolo 2, tutela la libertà e i diritti del popolo e salvaguarda l’indipendenza e la sicurezza del paese; l’articolo 3 sancisce un ordinamento autenticamente federale, l’articolo 5 recita che il diritto è fondamento e limite dell’attività dello stato, che l’attività statale deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo, che organi dello stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede; l’articolo 5a ricorda che nell’assegnazione e nell’adempimento dei compiti statali va osservato il principio della sussidiarietà, l’articolo 6 proclama la responsabilità individuale e sociale. Addirittura l’articolo 11 rileva che fanciulli e adolescenti, nei limiti delle loro capacità, esercitano autonomamente i loro diritti.

Ovviamente la Svizzera non è il paese perfetto (ad esempio molti svizzeri hanno da ridire sui premi delle casse malati, e la povertà esiste pure oltre Chiasso), ma lo spirito che impregna la costituzione svizzera è musica per un libertario come me. La vita, per chi fa impresa e innova, è più facile lì che in altre parti d’Europa; cantoni come Zugo (tra le capitali globali delle criptovalute) e Lucerna sono molto business friendly, e a Zurigo e Losanna ci sono ecosistemi dell’innovazione di rilievo mondiale, dove hanno aperto i loro laboratori colossi quali Meta, Alphabet, Anthropic. Da solo l’ETH è una fucina di scaleup e unicorns. L’EPFL Innovation Park è un punto di riferimento indiscusso. Il Ticino, nuova stella dell’innovazione elvetica, è anche ben integrato con l’ecosistema dell’innovazione lombardo, tant’è vero che si inizia a parlare di una “tecnopoli dei laghi” tra Bellinzona e Milano.

Non stupisce che la Svizzera sia un paese ricchissimo, con il patrimonio finanziario lordo medio a persona più alto al mondo, e un reddito pro capite che supera quello di gran parte dei paesi europei. Né che sia diventata un importante hub dell’IA. Secondo l’AI Index 2026 di Stanford la confederazione è quinta al mondo per concentrazione di talenti IA dopo Israele, Singapore, Lussemburgo e Irlanda; ancora, è prima per densità di inventori e autori IA apicali.

È vero che non esiste l’equivalente elvetico della francese Mistral, o della britannica DeepMind (che Google ha acquistato nel 2014). Ma non è detto che non arrivi. E soprattutto, pochi paesi europei sono più equipaggiati della Svizzera per la rivoluzione dell’Intelligenza Artificiale. Grazie alla sua solida tradizione di libertà e ricerca scientifica la confederazione può guardare al futuro con un certo ottimismo.