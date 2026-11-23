Si è conclusa a Roma l’iniziativa della Divisione IMI Corporate & Investment Banking, articolata in otto tappe. Al centro del confronto con le imprese geopolitica, gestione dei rischi, innovazione e intelligenza artificiale.

Si è chiusa a Roma l’edizione 2026 di Obiettivo Italia, il roadshow promosso dalla Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo, guidata da Mauro Micillo, per approfondire insieme alle imprese le principali trasformazioni dello scenario economico e produttivo. L’iniziativa ha coinvolto oltre 500 partecipanti tra imprenditori, rappresentanti del settore pubblico ed esperti, attraverso otto appuntamenti organizzati in diverse città italiane.

La tappa conclusiva nella Capitale è stata l’occasione per tracciare un bilancio del percorso e avviare la preparazione dell’edizione 2027, che sarà ulteriormente rafforzata con l’obiettivo di consolidare il confronto tra banca, imprese e territori.

Geopolitica, intelligenza artificiale e competitività

Nel corso degli incontri sono emerse alcune delle principali priorità che orientano oggi le strategie delle aziende italiane. Tra queste, la necessità di comprendere gli effetti delle tensioni geopolitiche sugli scambi commerciali, rafforzare gli strumenti di gestione del rischio e adattare i modelli di business all’evoluzione delle catene globali del valore.

Particolare attenzione è stata dedicata all’innovazione tecnologica e all’intelligenza artificiale, considerate leve di competitività, ma anche fattori che richiedono investimenti mirati e nuove competenze.

Il confronto ha inoltre evidenziato l’importanza della resilienza delle filiere produttive, della sicurezza economica e della capacità di mobilitare capitali per sostenere la trasformazione industriale. Questioni che impongono alle imprese una pianificazione di lungo periodo e una crescente capacità di adattamento.

Sorrentino: «Forte domanda di confronto qualificato»

«Obiettivo Italia nasce per mettere in relazione esperienze, competenze e punti di vista diversi sui temi che incidono concretamente sulle scelte delle imprese», ha dichiarato Michele Sorrentino, responsabile Italian Network della Divisione IMI CIB di Intesa Sanpaolo.

«Le otto tappe e la partecipazione di oltre 500 tra imprenditori, rappresentanti del settore pubblico ed esperti confermano quanto sia forte la domanda di occasioni qualificate di dialogo e approfondimento. Il valore più importante di questa edizione è la qualità del confronto sviluppato nei territori. Da qui partiremo per costruire Obiettivo Italia 2027, rafforzando ulteriormente il nostro impegno ad accompagnare le imprese nella lettura dei cambiamenti e nella trasformazione delle sfide in opportunità di crescita».

Nel 2027 una nuova edizione

Il progetto proseguirà il prossimo anno con un programma ampliato, che punterà a valorizzare maggiormente il contributo delle aziende nella definizione degli argomenti da approfondire e le esigenze specifiche dei diversi territori.

Con Obiettivo Italia, Intesa Sanpaolo, guidata dall’amministratore delegato Carlo Messina, intende consolidare il proprio ruolo di interlocutore del sistema produttivo, affiancando all’attività bancaria occasioni di analisi e confronto sui cambiamenti che interessano l’economia italiana e internazionale.