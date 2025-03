Amplifon Italia ha annunciato la quarta edizione di “Una laurea con Amplifon”, l’iniziativa rivolta agli studenti delle scuole superiori interessati a intraprendere il percorso di laurea in Tecniche Audioprotesiche. Con questa opportunità, l’azienda offre cinque borse di studio destinate a coprire le tasse universitarie e garantire un sostegno economico mensile di 500 euro per tutta la durata del corso. Gli studenti selezionati avranno inoltre la possibilità di svolgere un tirocinio presso uno degli oltre 800 centri audiologici di Amplifon presenti in Italia, con prospettive di inserimento lavorativo al termine degli studi. Le candidature sono aperte fino al 30 giugno e possono essere presentate attraverso il sito ufficiale del programma.

Il corso di laurea in Tecniche Audioprotesiche, attivo in 14 università italiane, permette di acquisire le competenze necessarie per diventare audioprotesista, una figura professionale chiave nella prevenzione e nella cura dell’ipoacusia. Secondo Almalaurea, i neolaureati in questo settore trovano impiego mediamente entro pochi mesi dalla fine degli studi. L’iniziativa sarà promossa attraverso un roadshow che coinvolgerà numerose scuole italiane, con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani su una professione in crescita a livello globale. L’aumento dell’adozione di dispositivi acustici e il progressivo invecchiamento della popolazione rendono infatti la figura dell’audioprotesista sempre più richiesta nel mercato del lavoro. Amplifon, leader mondiale nel settore dell’hearing care, continua così a investire nella formazione e nell’inserimento di nuovi professionisti, contribuendo alla diffusione della cultura della prevenzione e della cura dell’udito.