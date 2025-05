Bonus giovani e donne 2025, via all’incentivo per le assunzioni degli under 35

Dall’INPS arrivano le indicazioni per l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le assunzioni e trasformazioni di contratti a tempo indeterminato. Domande al via dal 16 maggio 2025

Bonus Giovani 2025: cos’è, a chi spetta e come richiederlo

Il bonus giovani 2025 è un’agevolazione introdotta dall’articolo 22 del Decreto-Legge n. 60 del 7 maggio 2024, pensata per incentivare l’assunzione stabile di giovani under 35. Come riportato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la misura è rivolta ai datori di lavoro privati.

Cosa prevede il bonus assunzioni giovani 2025

Il bonus prevede l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali INPS (esclusi premi e contributi INAIL) fino a un massimo di 24 mesi, per:

nuove assunzioni a tempo indeterminato ;

trasformazioni di contratti a termine in contratti a tempo indeterminato.

Importi e incentivi previsti

500 euro al mese per lavoratore su base nazionale;

650 euro al mese per i datori di lavoro con sedi in Regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna.

In ogni caso, l’esonero non può superare il 50% del costo salariale complessivo.

Requisiti per accedere al bonus giovani

Il lavoratore assunto deve:

avere meno di 35 anni al momento dell’assunzione;

non aver mai avuto un contratto a tempo indeterminato.

Il Governo ha stanziato 1,429 miliardi di euro per finanziare la misura nel 2025.

Bonus Donne 2025: esonero contributivo per l’occupazione femminile

Il bonus donne 2025 è rivolto ai datori di lavoro privati che assumono donne disoccupate o con difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro. L’incentivo prevede un esonero contributivo del 100%, esclusi premi e contributi INAIL, fino a un massimo di 650 euro al mese per ogni nuova assunzione a tempo indeterminato.

A chi spetta il bonus donne 2025

L’esonero si applica per l’assunzione di:

donne senza impiego retribuito da almeno 24 mesi , ovunque residenti;

donne disoccupate da almeno 6 mesi , residenti nelle Zone Economiche Speciali (ZES) : Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna;

donne impiegate in settori a elevata disparità occupazionale di genere, individuati con decreto ministeriale.

Durata dell’incentivo

24 mesi nei primi due casi;

12 mesi in caso di assunzione nei settori con disparità di genere.

Come richiedere i bonus assunzioni 2025

Per ottenere il bonus giovani 2025 e il bonus donne 2025, è necessario inviare una domanda telematica all’INPS. La richiesta deve contenere:

Dati identificativi dell’azienda;

Dati del lavoratore assunto o da assumere;

Tipologia di contratto e percentuale oraria;

Retribuzione media mensile e aliquota contributiva;

Oggetto dell’esonero richiesto;

Sede lavorativa in cui il dipendente sarà impiegato.

I bonus assunzioni 2025 rappresentano una concreta opportunità per le imprese italiane che desiderano ridurre il costo del lavoro e, allo stesso tempo, favorire l’inclusione occupazionale di giovani e donne. Un’occasione da non perdere per investire nella crescita aziendale e nel futuro del Paese.

