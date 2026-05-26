Europ Assistance diventa Redion

Generali unifica Europ Assistance e Generali Employee Benefits sotto il marchio Redion. La piattaforma opera in oltre 190 Paesi, con 12 mila dipendenti e ricavi per 5,8 miliardi di euro.

Generali presenta Redion, il nuovo brand della piattaforma globale Care del gruppo, che riunisce sotto un’unica identità Europ Assistance e Generali Employee Benefits (GEB). La nuova realtà, già operativa in forma integrata da tre anni, punta a rafforzare il posizionamento internazionale del gruppo nell’assistenza, nella salute e negli employee benefit.

Con oltre 12 mila dipendenti, presenza in più di 190 Paesi e ricavi pari a 5,8 miliardi di euro nel 2025, Redion è oggi il primo player mondiale negli employee benefit — anche grazie all’acquisizione di Swiss Life Network — e il secondo nell’assistenza e nell’assicurazione viaggio.

La piattaforma offre servizi che spaziano dall’assicurazione viaggio all’assistenza medica e di emergenza, fino alla protezione dei dipendenti, alle soluzioni salute e mobilità e ai programmi assicurativi embedded rivolti a multinazionali, istituzioni finanziarie e operatori travel.

“Redion è l’espressione di ciò che Generali Care è già diventata: una piattaforma globale e integrata, pensata per offrire un’assistenza completa in ogni dimensione della vita delle persone”, ha dichiarato Giulio Terzariol. Il manager ha aggiunto che il progetto è “pienamente in linea con la nostra strategia ‘Lifetime Partner 27: Driving Excellence’”.

Anche Jean-Laurent Granier ha sottolineato il valore del nuovo marchio: “La realtà di questa organizzazione è molto più avanti del brand che la rappresentava”. Secondo Granier, con Redion “diamo ai partner e ai clienti il brand che meritano”.

Alla guida della nuova piattaforma ci sarà Antoine Parisi, già CEO di Generali Care Hub. “Redion riflette la determinazione dei nostri team nell’offrire a clienti e partner una proposta potenziata, integrata e abilitata dalla tecnologia”, ha spiegato. Parisi ha inoltre evidenziato il ruolo centrale dell’intelligenza artificiale, precisando che “l’AI supporta il processo decisionale umano, senza sostituirlo”.

Tecnologia, dati e AI saranno infatti al centro dello sviluppo della piattaforma, con investimenti condivisi e una strategia unica sui dati. L’obiettivo è migliorare rapidità, qualità del servizio ed esperienza cliente, mantenendo però centrale il supporto umano nelle situazioni più critiche.