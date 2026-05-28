Sparkle e GÉANT promuovono la connettività per la ricerca e l’istruzione con progetti cofinanziati dall’UE

I nuovi accordi di capacità ampliano le reti per la ricerca e l’istruzione in Europa, Africa e Mediterraneo orientale, supportando la cooperazione scientifica e l’accesso alle infrastrutture di ricerca globali e contribuendo a ridurre il divario digitale

Sparkle, primo operatore di servizi internazionali in Italia e fra i primi nel mondo, e GÉANT, la rete paneuropea di servizi per la ricerca e l’istruzione, compiono un ulteriore passo avanti nella loro collaborazione, rafforzando la connettività a beneficio della comunità scientifica e accademica globale.

GÉANT gestisce la più grande rete al mondo nel suo genere, che interconnette le Reti Nazionali di Ricerca e Istruzione (NREN) europee e serve oltre 50 milioni di utenti in 10.000 istituzioni scientifiche del continente, connettendosi con più di 110 Paesi nel mondo con velocità fino a 1,6 Terabit al secondo.

Già partner di GÉANT per servizi di connettività e cloud, Sparkle ha consolidato il proprio ruolo aggiudicandosi tre nuove gare per la fornitura di capacità internazionale lungo rotte strategiche tra Europa, Africa e Mediterraneo orientale. Le iniziative rientrano in importanti progetti internazionali cofinanziati dall’Unione Europea e da organizzazioni attive nel networking per la ricerca e l’istruzione, con l’obiettivo di favorire l’inclusione digitale e la cooperazione scientifica.

In particolare, il nuovo collegamento tra Slough, nel Regno Unito, e Allan, in Giordania, rafforzerà la connettività tra la rete degli Stati Arabi per la ricerca e l’istruzione (ASREN), presso il suo punto di presenza britannico, e il centro internazionale di ricerca e prima sorgente di luce di sincrotrone della regione SESAME, promuovendo attività di ricerca avanzata e cooperazione transfrontaliera. Un secondo collegamento, tra Marsiglia e Il Cairo, connette la Rete Nazionale Egiziana di Informazione Scientifica e Tecnica (ENSTINET), alla più ampia comunità ASREN e all’Europa attraverso GÉANT. Entrambe le tratte sono state realizzate nell’ambito di EUMEDplus, progetto cofinanziato dall’Unione Europea e volto a potenziare infrastrutture digitali, connettività e cooperazione tra i Paesi arabi del Mediterraneo e l’Europa.

“Noi di ASREN siamo orgogliosi di aver scelto Sparkle per collegare ESTINET e SESAME e guardiamo con interesse a ulteriori sviluppi”, ha dichiarato Yousef Torman, direttore generale di ASREN.

In Africa, per West and Central African Research and Education Network (WACREN) è stata realizzata una nuova tratta Lagos-Città del Capo che collega il Global Exchange Point (GXP) in Nigeria, recentemente istituito da WACREN, al ZAOXI GXP di Città del Capo. Questo ha consentito a WACREN di interconnettersi con la comunità accademica e di ricerca dell’Africa orientale e meridionale dell’UbuntuNet Alliance attraverso le reti regionali SANReN e TENET, segnando così la prima interconnessione tra reti regionali africane della ricerca e dell’istruzione. Un traguardo reso possibile dal progetto AfricaConnect3 dedicato alla connettività ad alte prestazioni per le comunità accademiche e scientifiche africane, cofinanziato dall’UE e realizzato da WACREN, ASREN e UbuntuNet Alliance insieme a GÉANT.

“La collaborazione con GÉANT evidenzia il ruolo strategico della connettività nel favorire il progresso scientifico globale”, ha dichiarato Annalisa Bonatti, Vice President Enterprise di Sparkle. “Grazie al nostro backbone internazionale, aiutiamo le comunità accademiche e di ricerca a collaborare, condividere dati e innovare tra i continenti senza barriere.”

“Ricercatori e studenti dipendono da una connettività veloce e affidabile per collaborare e accedere a risorse essenziali. Il nostro compito è rendere tutto questo possibile collaborando con la comunità internazionale delle reti per la ricerca e l’istruzione. GÉANT è orgogliosa di supportare WACREN, UbuntuNet Alliance e ASREN e di collaborare con Sparkle per rafforzare le infrastrutture digitali a livello globale”, ha dichiarato Bram Peeters, Chief Network Services Officer di GÉANT.

Questi accordi si ineriscono in una collaborazione di lunga data tra GÉANT e Sparkle, avviata nei primi anni 2010. Nel tempo, Sparkle è stata più volte selezionata, tramite gare GÉANT, come uno dei principali provider europei nell’ambito dei GÉANT Cloud Frameworks. Tra le iniziative più recenti figura il Framework OCRE 2024 dedicato alla fornitura di servizi cloud avanzati a istituzioni accademiche e di ricerca europee in 39 Paesi fino al 2030. La partnership continua a evolvere, con una visione condivisa di infrastrutture digitali resilienti, ad alte prestazioni e orientate al futuro.