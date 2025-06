Concorso allievi Carabinieri, assunzioni di 4.918 reclute fino al 7 luglio 2025

È stato indetto l’atteso concorso allievi Carabinieri per l’assunzione di 4.918 reclute. Il bando, disponibile sul sito dell’Arma, prevede l’assunzione di un numero significativo di giovani che andranno a rafforzare l’organico. Gli aspiranti potranno presentare, entro il 7 luglio, la domanda online attraverso il sito carabinieri.it nell’area concorsi, seguendo l’apposito iter e sostenendo le prove previste dal bando (scritta di selezione, di efficienza fisica, accertamenti psico-fisici per la verifica dell’idoneità psicofisica e attitudinali).

Dei 4.918 posti fino 3.421 sono riservati ai volontari in ferma, 3.421, 1.465 posti ai semplici civili e 32 ai volontari in ferma (22) o ai civili (10) che siano in possesso di competenze linguistiche specifiche (tedesco).

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso del titolo di diploma/in grado di conseguirlo nell’anno scolastico 2024/2025 che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, abbiano compiuto il 17° anno di età e non abbiano superato il 24° anno di età.

Per i volontari in ferma prefissata iniziale (VFI) e quelli in ferma prefissata in servizio da almeno 12 mesi (VFP1 e VFP4) il limite è 25.

I vincitori frequenteranno un corso di formazione della durata di sei mesi presso le Scuole Allievi Carabinieri (Roma, Reggio Calabria, Iglesias, Torino, Campobasso e Taranto) che consentirà loro di acquisire una preparazione militare, giuridica e professionale, tale da poter ricoprire i delicati incarichi nei vari reparti dell’Arma, tra cui le Stazioni Carabinieri: presidio di ascolto e accoglienza.

È possibile, inoltre, esprimere preferenza per la formazione e per l’impiego nelle specializzazioni in materia di tutela forestale, ambientale e agroalimentare. In particolare, l’articolo 20 del bando di corso stabilisce che «durante il corso di formazione degli Allievi Carabinieri, avrà luogo un ciclo di conferenze in materia di tutela forestale, ambientale e agroalimentare (F.A.A.), a cura del Comando delle Scuole dell’Arma dei Carabinieri, che si avvarrà di personale del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari, allo scopo di fornire il più adeguato grado di informazione e di conoscenza sulla natura della specialità e sulle connesse future attribuzioni». Immediatamente dopo il termine del ciclo di conferenze, la Legione Allievi Carabinieri fisserà un termine entro cui i frequentatori dovranno presentare la dichiarazione scritta di conferma o revoca della preferenza F.A.A. indicata all’atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso oppure di espressione ex post della preferenza F.A.A., qualora non espressa all’atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso

Il percorso formativo, altamente qualificante e stimolante, consentirà ai futuri Carabinieri di affrontare con passione e determinazione le quotidiane sfide di una professione vocata alla salvaguardia del bene dei cittadini.