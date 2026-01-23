ETHICAL HR: con la terza giornata finisce l’evento del 2026

Finisce oggi la 3 giorni sul lavoro etico (che vi abbiamo raccontato qui e qui) organizzata da TeamDifferent insieme a MAW e Howay.

ETHICAL HR 2026 non è stato solo un evento sul futuro delle risorse umane, ma un luogo in cui si sono incontrate le persone che credono nel potenziale educativo del lavoro, che hanno fame di storie e aziende virtuose e che adottano la “cura” per rapportarsi a clienti e collaboratori.

Tutto questo è stato possibile grazie a molte persone, ma in particolare, oltre a Lorenzo Tedeschi che ha gestito l’evento, a Federico Vione (CEO di MAW e non solo) che da tempo è impegnato in questo ambito (qui il suo speech per Ted X Padova), e a Mara Prandi, COO di MAW e CEO di Howay, che anche grazie alla sensibilità su questi temi è stata premiata come CEO dell’anno 2025 durante la cerimonia de “Le Fonti Awards”.

Grazie a loro, ai relatori e ai partner, sono stati 3 giorni di dialoghi, interviste, workshop, tavole rotonde e libri. Giorni in cui si è parlato di salute mentale, cultura etica, genitorialità, linguaggi, welfare e impatti ambientali.

Il racconto dell’ultimo appuntamento di quest’anno

La mattinata si è aperta con uno workshop gestito da Alessandro Lotto e intitolato “Aiutaci a realizzare una Bussola dell’Ethical Management“. Una sessione collaborativa per la definizione di valori, principi e comportamenti fondanti dell’Ethical Management.

L’attività si è svolta attraverso YourChange® Canvas, il modello di gamification e intelligenza collettiva concepito proprio da Lotto, e i risultati saranno diffusi sui canali di comunicazione di Ethical HR.

Successivamente è stata la volta dello speech di Caterina Boschetti (*foto di copertina), Marketing Director MAW in Men At Code. Il titolo dell’intervento era: “L’inganno delle aziende perfette: l’etica del marketing nella comunicazione interna ed esterna e il grande mismatch tra promesse e realtà”.