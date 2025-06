In Italia la prevenzione degli infortuni passa dalle nuove tecnologie ma non tutte le imprese sembrano pronte

Gli infortuni sul lavoro sono un grosso problema del nostro paese: i dati raccolti per l’anno 2024 dimostrano un andamento positivo sotto un certo punto di vista, ma negativo sotto una prospettiva diversa, che non riguarda strettamente quello che succede sul posto di lavoro.

Infatti, stando al rapporto dell’Inail sugli infortuni e le malattie professionali, il 2024 ha visto una riduzione del numero di infortuni registrati sul luogo di lavoro, con una diminuzione percentuale del -1,9%. Un dato sicuramente positivo, questo, che ci dimostra che stiamo andando nella direzione giusta.

Tuttavia, il rovescio della medaglia dimostra un dato preoccupante in crescita: gli infortuni legati al tragitto casa-lavoro, i cosiddetti “in itinere”, sono in aumento del 5% rispetto al 2023. Dunque, i lavoratori si fanno più male durante il percorso, con cause imputabili alla scarsa gestione della viabilità e del traffico.

Ciò implica la necessità da parte delle aziende di adottare una strumentazione capace di prevenire gli infortuni non soltanto sul luogo di lavoro, ma anche nel circondario o nelle zone di competenza diretta. Sebbene non tutte le organizzazioni siano pronte, questa è una verità con cui fare i conti il prima possibile.

Gli strumenti di videosorveglianza

Un’azienda provvista di strumenti di videosorveglianza può non solo aumentare la sicurezza dei propri spazi, ma anche aiutare le indagini e gli inquirenti qualora vengano richiesti ulteriori accertamenti per eventi accaduti nelle aree esterne.

A oggi, esistono software all’avanguardia sviluppati appositamente per perfezionare l’analisi delle sequenze video registrate e dei soggetti filmati, siano essi persone oppure oggetti inanimati. Il VMS è solo uno dei metodi di valutazione di videosorveglianza capace di rendere più efficienti i controlli su ciò che succede.

Strumentazioni come queste si servono delle ultime innovazioni della tecnologia, usando in primis l’Intelligenza Artificiale, capace di analizzare una grande quantità di dati simultaneamente e individuare tendenze, comportamenti e correlazioni che potrebbero sfuggire ad occhio nudo, incluse le anomalie impercettibili che, se trascurate, rischiano di provocare degli infortuni.

Sul posto di lavoro in senso stretto, invece, ciò potrebbe favorire un maggiore senso di sicurezza per i lavoratori, che potrebbero godere delle applicazioni tecnologiche per prevenire possibili danni, infortuni e situazioni potenzialmente pericolose.

L’IA è capace di eliminare il sovraccarico di informazioni e individuare solamente quegli avvenimenti che potrebbero rappresentare un rischio concreto per la sicurezza dei lavoratori. Inoltre, suggeriscono gli eventi che richiedono un’attenzione immediata, in modo da intervenire tempestivamente.

L’analisi delle informazioni è applicabile anche ai video registrati, grazie alle funzionalità di ricerca rapida capaci di rilevare subito le immagini pertinenti. Tutto questo sfrutta le abilità tecnologiche di apprendimento rapido.

Alcune organizzazioni ritengono già che queste apparecchiature tecnologiche possano aumentare il coinvolgimento e la partecipazione dei lavoratori alla vita aziendale. Di fatti, un dipendente che si sente al sicuro potrebbe aumentare di buon grado il proprio desiderio di partecipare in modo diretto e profondo alle vicissitudini che capitano sul posto di lavoro.

Oltre a ciò, la necessità di implementare una strumentazione di videosorveglianza potrebbe anche portare a nuovi posti di lavoro e opportunità professionali presso la propria azienda.

La prevenzione passa dal senso di sicurezza

Ogni lavoratore si sentirebbe più motivato, sapendo che si recherà in azienda e lavorerebbe in un ambiente sicuro, sereno e anche più giusto.

Il diritto al lavoro è fondamentale e il Paese ha oggi bisogno più che mai di diffondere sicurezza e serenità a un’intera classe di persone che collabora ogni giorno alla produttività e alla vita economica nazionale.

E a oggi, disponiamo di strumentazioni tecnologiche che consentono di incrementare questi aspetti sempre più fondamentali per una persona in cerca di certezze e sicurezza.

Foto di copertina tratta da Pixabay