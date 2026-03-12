Intesa Sanpaolo avvia un programma per assumere neolaureati eccellenti

Intesa Sanpaolo avvia SLAM – International Graduate Program, il percorso che offre a trenta neolaureate e neolaureati di eccellenza l’opportunità di entrare nel gruppo, con l’obiettivo di attrarre giovani italiani e stranieri dall’estero, con particolare attenzione a candidati dotati di esperienza internazionale.

Al termine di una selezione in più fasi, i giovani selezionati saranno assunti a tempo indeterminato e coinvolti in un programma accelerato di formazione e job rotation di due anni, con esperienze di respiro internazionale. Al completamento del percorso, entreranno a far parte di una delle tre aree strategiche del Gruppo, Tech & Data, Financial Governance e Marketing & Communication.

Uno degli obiettivi di SLAM è attrarre L’iniziativa rientra nella più ampia strategia di internazionalizzazione del Gruppo e prevede il rafforzamento delle collaborazioni con università straniere internazionali e il coinvolgimento della rete di banche estere per individuare e attrarre professionisti altamente qualificati.

Tra i requisiti richiesti la laurea magistrale o triennale con master di primo livello in qualunque disciplina, conseguita a partire da gennaio 2024, una conoscenza fluente della lingua inglese e la voglia di mettersi in gioco anche attraverso esperienze internazionali per vivere un’esperienza professionale dinamica e di respiro globale. È possibile candidarsi fino al 17 marzo 2026 nella sezione Careers sul sito di Intesa Sanpaolo. La selezione si articola in più fasi, tutte in lingua inglese, e prevede assessment digitali, test di lingua e un Contest Day in presenza il 18 maggio nel grattacielo Gioia 22 a Milano, dove attraverso business game e lavori di squadra i candidati potranno dimostrare la loro capacità di problem solving, lavoro in squadra, capacità di interagire, tutte soft skills fondamentali nel lavoro in banca.

Il progetto è alla terza edizione e rientra nel più ampio piano di assunzioni per attrarre e valorizzare giovani, in ottica di ricambio generazionale e crescita del Gruppo, che prevede circa 6.300 nuove assunzioni in Italia entro il 2030, di cui circa 2.300 nel ruolo di Global Advisor.