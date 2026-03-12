Lavoro
Intesa Sanpaolo avvia un programma per assumere neolaureati eccellenti
L’International Graduate Program prevede un percorso di crescita accelerata di due anni, con esperienze di respiro internazionale. Entreranno nelle aree strategiche Tech & Data, Financial Governance, Marketing & Communication.
Intesa Sanpaolo avvia SLAM – International Graduate Program, il percorso che offre a trenta neolaureate e neolaureati di eccellenza l’opportunità di entrare nel gruppo, con l’obiettivo di attrarre giovani italiani e stranieri dall’estero, con particolare attenzione a candidati dotati di esperienza internazionale.
Al termine di una selezione in più fasi, i giovani selezionati saranno assunti a tempo indeterminato e coinvolti in un programma accelerato di formazione e job rotation di due anni, con esperienze di respiro internazionale. Al completamento del percorso, entreranno a far parte di una delle tre aree strategiche del Gruppo, Tech & Data, Financial Governance e Marketing & Communication.
Uno degli obiettivi di SLAM è attrarre L’iniziativa rientra nella più ampia strategia di internazionalizzazione del Gruppo e prevede il rafforzamento delle collaborazioni con università straniere internazionali e il coinvolgimento della rete di banche estere per individuare e attrarre professionisti altamente qualificati.
Tra i requisiti richiesti la laurea magistrale o triennale con master di primo livello in qualunque disciplina, conseguita a partire da gennaio 2024, una conoscenza fluente della lingua inglese e la voglia di mettersi in gioco anche attraverso esperienze internazionali per vivere un’esperienza professionale dinamica e di respiro globale. È possibile candidarsi fino al 17 marzo 2026 nella sezione Careers sul sito di Intesa Sanpaolo. La selezione si articola in più fasi, tutte in lingua inglese, e prevede assessment digitali, test di lingua e un Contest Day in presenza il 18 maggio nel grattacielo Gioia 22 a Milano, dove attraverso business game e lavori di squadra i candidati potranno dimostrare la loro capacità di problem solving, lavoro in squadra, capacità di interagire, tutte soft skills fondamentali nel lavoro in banca.
Il progetto è alla terza edizione e rientra nel più ampio piano di assunzioni per attrarre e valorizzare giovani, in ottica di ricambio generazionale e crescita del Gruppo, che prevede circa 6.300 nuove assunzioni in Italia entro il 2030, di cui circa 2.300 nel ruolo di Global Advisor.
