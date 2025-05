TIMAC AGRO Italia sottoscrive la carta delle Pari opportunità al lavoro

Pari opportunità al lavoro: con la sottoscrizione della Carta delle Pari Opportunità e l’Uguaglianza sul Lavoro, TIMAC AGRO Italia rinnova il proprio impegno verso un ambiente professionale sempre più inclusivo e rispettoso delle diversità. Promossa in Italia da Fondazione Sodalitas, la Carta rappresenta un passo concreto per garantire pari diritti e opportunità a tutte le persone in azienda.

L’adesione si inserisce in un percorso virtuoso già tracciato: l’azienda ha infatti confermato anche per il 2024 la Certificazione Great Place to Work, che riconosce l’impegno nella costruzione di un clima aziendale positivo, basato sull’ascolto, la fiducia e la valorizzazione dei talenti.

Con due stabilimenti produttivi (in Lombardia e Puglia) e oltre 300 collaboratori sul territorio nazionale, TIMAC AGRO Italia – parte del Gruppo francese Roullier – si distingue per un modello che coniuga innovazione, sostenibilità e centralità delle persone. Fondamentale in questo approccio è la rete di oltre 170 agronomi e agronome, che offrono agli agricoltori soluzioni personalizzate per rendere più sostenibili ed efficienti le produzioni agricole.

“La firma della Carta è un atto coerente con i nostri valori – spiega Pierluigi Sassi, AD di TIMAC AGRO Italia – perché crediamo nella responsabilità sociale come motore di innovazione e competitività”.

Tra gli impegni assunti: trasparenza nei percorsi di carriera, parità retributiva, work-life balance e programmi di formazione sui temi dell’inclusione. Particolare attenzione è rivolta all’empowerment femminile, con azioni volte a promuovere la partecipazione e la crescita professionale delle donne.

TIMAC AGRO Italia ha anche partecipato al Diversity Month della Commissione Europea, portando la propria esperienza a Bruxelles il 29 e 30 aprile, insieme ad aziende e istituzioni impegnate a costruire ambienti di lavoro più equi. Un altro tassello verso un futuro in cui il rispetto delle diversità diventa leva strategica per il successo.