“Le persone, la curiosità e il coraggio sono tre elementi essenziali di un percorso di leadership che la tecnologia non potrà mai sostituire”. È quanto ha affermato il CEO di Amplifon Enrico Vita, nel suo discorso al Graduation Day degli MBA della Business School del PoliMi davanti a oltre 300 studenti dei master MBA ed Executive MBA della School of Management del Politecnico di Milano durante la cerimonia di consegna dei diplomi al Teatro Dal Verme. Nel suo keynote, ripreso anche da un post su Linkedin, Vita ha evidenziato che nell’incerto mondo attuale caratterizzato da alcuni trend irreversibili come la geopolitica, l’AI e la sostenibilità, i leader aziendali devono essere coraggiosi poiché ogni carriera presenta dei momenti difficili e la crescita reale avviene fuori dalla nostra zona di confort. Il CEO ha poi sottolineato che il mondo cambia più velocemente delle nostre certezze. Per questo, afferma, “non bisogna mai smettere di essere curiosi, di imparare e di sfidare sé stessi”. Infine, ma non certo per ultimo, Vita ha consigliato ai nuovi manager di circondarsi di persone migliori di loro perché la “leadership non è avere sempre tutte le risposte” ma saper scegliere le persone giuste.