Risparmio = Investimento? Moneta, banche e immobili: che cosa si nasconde dietro il segno uguale

Dietro la semplice identità tra risparmio e investimento si nasconde il funzionamento dell’economia moderna. Un viaggio tra banche, creazione della moneta, credito e mercato immobiliare per comprendere come nasce la crescita e quali sono i suoi equilibri.

L’identità più semplice e più difficile della macroeconomia

Ho insegnato macroeconomia nelle Università di Salerno e Verona, economia monetaria all’Università di Trieste e oggi insegno economia internazionale a Ca’ Foscari. Nel corso di queste esperienze mi sono convinto che una delle questioni più difficili da trasmettere agli studenti sia anche una delle più affascinanti: il rapporto tra risparmio, investimento e creazione della moneta. In questo articolo proverò quindi a offrirne una chiave di lettura diversa da quella normalmente proposta nei manuali, frutto di anni di insegnamento, ricerca e riflessione personale.

Nei primi capitoli di quasi ogni manuale compare una relazione apparentemente elementare:

S = I

Il risparmio è uguale all’investimento. È una delle identità fondamentali della macroeconomia e, proprio perché sembra così semplice, rischia di essere imparata senza essere davvero compresa.

In un’economia chiusa, il reddito che non viene consumato costituisce risparmio. Allo stesso tempo, ciò che viene prodotto ma non acquistato per il consumo assume contabilmente la forma di investimento, comprese le variazioni delle scorte. Per questo, a posteriori, risparmio e investimento coincidono necessariamente.

Il classico esempio è quello di Robinson Crusoe. Se decide di non consumare oggi una parte del raccolto e di utilizzarla come seme per produrre di più domani, il suo risparmio coincide immediatamente con il suo investimento. Nel mondo contemporaneo, tuttavia, chi risparmia e chi investe sono generalmente soggetti diversi.

In un’economia aperta, inoltre, il risparmio nazionale non deve necessariamente coincidere con l’investimento interno: la differenza si riflette, semplificando, nel saldo con l’estero. Un Paese può investire più di quanto risparmia finanziandosi dall’estero, oppure risparmiare più di quanto investe accumulando attività verso altri Paesi. Se consideriamo l’economia mondiale nel suo complesso, però, il sistema torna a essere chiuso: non esiste, almeno per ora, un settore estero rispetto al pianeta.

Che cosa c’è dentro il segno uguale

L’uguaglianza tra risparmio e investimento è un’identità contabile, non il risultato materiale dell’attività bancaria. Le banche, tuttavia, occupano economicamente una parte fondamentale di quel segno uguale: collegano soggetti con disponibilità finanziarie, soggetti che necessitano di credito e opportunità di investimento distribuite nel tempo.

Qui bisogna superare una rappresentazione scolastica troppo meccanica. Le banche non si limitano a raccogliere cento euro da un risparmiatore per consegnare quegli stessi cento euro a un’impresa o a una famiglia. Quando una banca concede un prestito, iscrive nel proprio bilancio un credito verso il debitore e, contemporaneamente, crea un deposito. È così che nasce una nuova moneta bancaria attraverso il cosiddetto meccanismo di moltiplicazione dei depositi. Quando una banca concede un mutuo non trasferisce semplicemente denaro già esistente da un risparmiatore a un altro soggetto. Nella maggior parte dei casi crea un nuovo deposito sul conto del cliente, aumentando la moneta bancaria in circolazione. La BCE chiarisce che la moneta utilizzata quotidianamente è in larga parte costituita da depositi creati attraverso l’espansione dei bilanci bancari; quando il prestito viene rimborsato, quella moneta viene invece distrutta.

La banca non crea però ricchezza reale dal nulla. Crea un’attività finanziaria e una passività corrispondente. La ricchezza arriverà soltanto se quel credito finanzierà un’abitazione utile, un’impresa produttiva, un macchinario, una ricerca o un progetto capace di generare valore futuro.

Il potere di creare moneta bancaria è quindi straordinario, ma non illimitato. Dipende dal capitale della banca, dai requisiti patrimoniali e di liquidità, dalla regolamentazione prudenziale, dal costo della raccolta, dal rischio del debitore, dalle garanzie disponibili, dagli obblighi di riserva previsti dalla banca centrale e, più in generale, dalla politica monetaria. Il problema decisivo non è soltanto quanta moneta venga creata, ma soprattutto dove venga indirizzata.

Un meccanismo potente, ma inevitabilmente fragile

La banca trasforma passività liquide e tendenzialmente rimborsabili a breve, come i depositi, in crediti che possono durare venti o trent’anni. È questa trasformazione delle scadenze a rendere possibile il finanziamento dell’economia, ma è anche ciò che rende il sistema bancario strutturalmente fragile.

Se tutti i depositanti domandassero contemporaneamente la conversione dei propri saldi in contante o trasferissero improvvisamente il denaro altrove, nessuna banca potrebbe liquidare immediatamente tutti i propri impieghi di lungo periodo. Per ridurre il rischio di corse agli sportelli, nell’Unione europea i depositi sono protetti fino a 100.000 euro per depositante e per banca. La garanzia non elimina ogni rischio, ma sostiene la fiducia da cui dipende l’intero sistema.

Il tasso d’interesse rappresenta il prezzo del credito, del tempo e del rischio. Non è corretto affermare che, poiché la banca crea cento e ne richiede centocinque, i cinque aggiuntivi non possano essere restituiti perché non sono mai stati creati. La moneta circola, viene spesa più volte e gli interessi pagati dal debitore diventano ricavi della banca, salari, imposte, dividendi o altre spese, rientrando nel circuito economico.

La moneta delle economie moderne ha quindi una caratteristica sorprendente: nasce quasi sempre con un debito. Ogni nuova unità di moneta bancaria viene normalmente creata attraverso un prestito e porta con sé un tasso d’interesse. La crescita monetaria è quindi inseparabile dall’espansione del credito e dal suo tasso di interesse.

Esiste pertanto una tensione reale. Il debitore deve produrre un reddito futuro sufficiente a rimborsare capitale e interessi. Nelle economie moderne, infatti, la creazione della maggior parte della moneta avviene attraverso il credito: ogni nuovo prestito genera nuova moneta bancaria, ma genera contemporaneamente anche un debito e un costo finanziario. La crescita della liquidità disponibile nell’economia è quindi strettamente legata all’espansione del credito e alla capacità di famiglie e imprese di sostenere nel tempo gli impegni assunti. Questo meccanismo è stato spesso oggetto di dibattito nella teoria economica. Da un lato, può essere criticato perché lega l’espansione della moneta all’indebitamento; dall’altro, costituisce anche un potente incentivo all’efficienza del sistema economico. Chi riceve un finanziamento deve infatti investire quelle risorse in modo sufficientemente produttivo da generare un rendimento capace di coprire il costo del capitale e rimborsare quel tasso di interesse. Quando il credito finanzia investimenti produttivi, ricerca, innovazione, nuove imprese o l’acquisto di un’abitazione, questa pressione può favorire selezione, disciplina ed efficienza, contribuendo alla crescita economica di lungo periodo. Quando invece finanzia progetti improduttivi, pura speculazione o acquisti a prezzi eccessivi, il debito può amplificare squilibri e crisi. Se i redditi rallentano, i tassi aumentano o il valore delle garanzie diminuisce, ciò che appariva sostenibile può smettere rapidamente di esserlo. In altre parole, il problema non è la creazione della moneta in sé, ma la qualità degli investimenti che essa finanzia: è proprio da questa capacità di trasformare il credito in crescita reale che dipende la solidità dell’intero sistema economico.

Poiché la nuova moneta viene immessa nell’economia prevalentemente attraverso prestiti gravati da un tasso d’interesse, il sistema economico è continuamente chiamato a generare reddito e valore aggiunto sufficienti a rimborsare capitale e interessi. Per semplificare, possiamo affermare che il sistema economico richiede più moneta di quella che genera e questo introduce una naturale tensione verso l’efficienza. Affinché il meccanismo continui a funzionare, la moneta deve essere impiegata, circolare e trasformarsi continuamente in produzione, reddito e nuovi investimenti. In un sistema economico sano, questa dinamica tende a favorire una maggiore velocità di circolazione della moneta, poiché la stessa unità monetaria viene utilizzata ripetutamente per finanziare transazioni e creare nuovo valore. È proprio questa continua circolazione che consente al sistema di sostenere il rimborso dei prestiti e degli interessi senza richiedere che ogni euro aggiuntivo venga creato ex novo.

Perché gli immobili sono al centro del sistema

Il mercato immobiliare è uno dei punti principali nei quali moneta bancaria, credito e ricchezza reale si incontrano. Il mutuo crea capacità di spesa nel presente in cambio di redditi futuri e trova nell’immobile la propria garanzia. Per la famiglia, la casa rappresenta contemporaneamente un bene d’uso, una forma di risparmio e, spesso, la componente più importante del patrimonio.

I dati mostrano la dimensione del fenomeno. Alla fine del 2024 la ricchezza netta delle famiglie italiane ammontava a 11.732 miliardi di euro, circa 199.000 euro per abitante. Le sole attività non finanziarie valevano 6.761 miliardi e la loro crescita era stata trainata soprattutto dalle abitazioni, il cui valore aumentava significativamente per il terzo anno consecutivo.

Questo non significa che il valore delle case costituisca il “controvalore” diretto di tutta la moneta bancaria. Moneta, credito e patrimonio immobiliare sono grandezze differenti. Esiste però un legame strettissimo: una parte rilevante del credito alle famiglie finanzia l’acquisto di abitazioni e una parte considerevole della ricchezza è incorporata negli immobili.

Quando il credito è abbondante e i tassi sono bassi, aumenta la capacità di spesa degli acquirenti. Se l’offerta di abitazioni non cresce nella stessa misura, una parte della nuova disponibilità finanziaria può trasferirsi sui prezzi. Quando il credito si restringe o i tassi salgono, avviene il contrario.

Proteggere e valorizzare il patrimonio immobiliare significa dunque tutelare una parte essenziale della ricchezza delle famiglie. Ma valorizzare non equivale semplicemente a far salire i prezzi. Significa migliorare qualità, efficienza energetica, sicurezza, accessibilità e capacità degli immobili di rispondere a bisogni reali.

Valorizzare senza alimentare una bolla

Questa straordinaria capacità di creare moneta attraverso il credito è talvolta definita “signoraggio bancario”. Con questa espressione non si intende il signoraggio tradizionale della banca centrale, cioè il reddito derivante dall’emissione della moneta legale, ma il vantaggio economico che le banche commerciali ottengono dal poter creare moneta bancaria concedendo prestiti, ricavandone interessi. Proprio perché il sistema attribuisce loro questo privilegio, esso comporta anche una responsabilità altrettanto importante. Concedere un prestito non significa soltanto creare nuova moneta, ma anche decidere quale parte dell’economia quella moneta andrà a finanziare. Ogni scelta di credito rappresenta, in ultima analisi, una scelta di allocazione delle risorse: finanziare una nuova impresa, un laboratorio di ricerca, un macchinario, un’infrastruttura, un’abitazione oppure un investimento puramente speculativo. Dietro ogni euro di nuova moneta dovrebbe quindi esistere un progetto economico capace di giustificarne la creazione. È proprio la qualità di questa scelta a determinare se la moneta generata contribuirà ad aumentare la produttività, l’innovazione e il benessere collettivo oppure se finirà per alimentare bolle speculative e pressioni inflazionistiche.

Il compito delle banche quindi non dovrebbe essere soltanto creare credito, ma selezionarlo bene: finanziare famiglie solvibili, imprese credibili e investimenti capaci di produrre valore. La creazione monetaria privata è un privilegio regolamentato, al quale corrisponde una responsabilità pubblica. Quando il credito sostiene l’economia reale, il sistema trasforma fiducia e risparmio in sviluppo. Quando insegue soltanto l’aumento dei prezzi degli asset, può trasformare la stessa fiducia nella premessa della crisi successiva.

Moneta, crescita e inflazione

Milton Friedman sosteneva che “l’inflazione è sempre e ovunque un fenomeno monetario”. È una delle affermazioni più celebri della macroeconomia e, nella maggior parte dei casi, descrive correttamente ciò che osserviamo: quando la quantità di moneta cresce più rapidamente della capacità produttiva dell’economia, la conseguenza tende a essere un aumento dei prezzi. Tuttavia, questa affermazione non racconta tutta la storia. L’inflazione non dipende soltanto dalla quantità di moneta, ma anche dalla capacità del sistema economico di trasformare quella nuova moneta in nuovi beni, servizi, innovazione e produttività.

Questo porta a una riflessione interessante. Nelle economie moderne la nuova moneta nasce prevalentemente attraverso il credito. Ogni nuovo prestito crea capacità di spesa, ma crea anche un debito e un tasso d’interesse. In altre parole, l’espansione monetaria è inseparabile dall’investimento e dalla necessità di produrre redditi futuri sufficienti a rimborsarlo. Se quel credito finanzia investimenti realmente produttivi, la nuova capacità produttiva può crescere insieme alla moneta, riducendo le pressioni inflazionistiche. Se invece finanzia consumi improduttivi o attività speculative, una parte della nuova moneta finirà inevitabilmente per riflettersi in un aumento dei prezzi.

Da questo punto di vista, l’inflazione può essere letta anche come il segnale che una parte della nuova moneta non è stata trasformata in un corrispondente aumento della produzione reale. Non significa che l’inflazione dipenda esclusivamente dall’efficienza del sistema economico — perché intervengono anche shock energetici, aspettative e molti altri fattori — ma significa che la qualità degli investimenti finanziati dal credito è un elemento decisivo per comprenderne l’evoluzione. In questa prospettiva, l’inflazione può essere interpretata anche come una misura dell’inefficienza del sistema economico e in particolare del meccanismo con cui la nuova moneta viene trasformata in capacità produttiva e ricchezza reale. Tale interpretazione, tuttavia, non deve far dimenticare che un’inflazione moderata svolge anche importanti funzioni economiche. Un livello moderato di inflazione, intorno al 2%, è generalmente considerato fisiologico nelle fasi di crescita economica. Esso favorisce l’aggiustamento dei prezzi e dei salari, riduce il rischio di deflazione, incentiva famiglie e imprese a investire piuttosto che rinviare consumi e investimenti e contribuisce a rendere più sostenibile il peso reale dei debiti nel tempo. Il vero obiettivo non è quindi eliminare completamente l’inflazione, ma mantenerla stabile e compatibile con una crescita economica sana e sostenibile.

Esiste poi come abbiamo visto un ulteriore aspetto spesso trascurato. Se ogni nuova moneta nasce insieme a un prestito e a un interesse, ci si potrebbe domandare come sia possibile che il sistema riesca complessivamente a restituire anche quella quota aggiuntiva. La risposta è che la moneta non rimane mai ferma. Essa continua a circolare tra famiglie, imprese, banche e Stato; gli interessi pagati da un soggetto diventano redditi per un altro, vengono nuovamente spesi, investiti o prestati. In un sistema economico dinamico la stessa unità monetaria sostiene numerose transazioni nel tempo e può contribuire a generare un valore economico ben superiore al proprio valore nominale. Quanto più il sistema è efficiente nel trasformare il credito in investimenti produttivi, tanto maggiore sarà la sua capacità di assorbire l’espansione monetaria senza generare eccessive pressioni inflazionistiche.

Per concludere

Dietro quel semplice segno uguale tra risparmio e investimento si nasconde molto più di un’identità contabile. Si nasconde il funzionamento stesso delle economie moderne: il modo in cui il risparmio diventa credito, il credito diventa moneta e la moneta, se indirizzata verso investimenti produttivi, si trasforma in innovazione, produttività e crescita economica. Comprendere questo meccanismo significa comprendere una parte fondamentale della macroeconomia e del ruolo che banche e politica monetaria svolgono nello sviluppo di un Paese.