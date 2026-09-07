Due emergenti designer protagonisti al Salone Nautico di Venezia con il progetto “Oblique”

Italian Design Institute celebra la partecipazione di due suoi studenti, Giulio Gasparoni e Alexandra Brites, al Salone Nautico di Venezia, dove i talentuosi designer hanno presentato Oblique, un progetto nato all’interno del percorso formativo dell’Istituto e oggi espressione di una visione innovativa dell’interior design applicato al settore nautico.

Oblique nasce dalla volontà di reinterpretare l’esperienza dello spazio a bordo attraverso un approccio progettuale fondato sulla percezione, sulla continuità spaziale e sulla relazione tra luce, materia e movimento. Il progetto propone una lettura contemporanea dell’abitare in ambito nautico, superando una concezione esclusivamente funzionale degli interni per costruire un’esperienza immersiva, capace di accompagnare l’utente attraverso atmosfere, transizioni spaziali e nuove modalità di relazione con il mare.

Particolare attenzione è stata dedicata alla fluidità degli ambienti, alla qualità percettiva degli spazi e all’integrazione tra interior design, comfort ed esperienza sensoriale, con l’obiettivo di definire una nuova interpretazione del vivere a bordo. La presenza al Salone Nautico di Venezia rappresenta un importante traguardo per i due progettisti e testimonia il valore di un percorso formativo capace di trasformare idee, competenze e collaborazioni in progetti concreti, pronti a confrontarsi con il mondo professionale.

<<Il messaggio intrinseco del progetto risiede nella volontà di indagare il rapporto tra spazio, percezione e movimento>>, racconta l’architetto Giulio Gasparoni. <<Abbiamo cercato di immaginare lo yacht non solo come un oggetto, ma come un’esperienza capace di accompagnare chi lo vive attraverso luce, materiali e continuità spaziale. L’ispirazione nasce dall’osservazione del rapporto tra uomo e ambiente e dalla volontà di trasferire nel settore nautico una sensibilità progettuale più contemporanea e orientata all’esperienza. Italian Design Institute ha avuto un ruolo fondamentale nel percorso che ha portato alla nascita del progetto, offrendo un contesto di confronto multidisciplinare e creando le condizioni che hanno permesso l’incontro tra competenze e sensibilità differenti. Proprio all’interno del Master è nato il dialogo che ha successivamente dato origine a Oblique>>.

Anche l’interior designer Alexandra Brites sottolinea il valore dell’esperienza vissuta con IDI: <<Ogni percorso racconta una storia. Il nostro percorso con Italian Design Institute ha rafforzato e affinato la filosofia progettuale che oggi guida il Gruppo Oblique. Per noi il design significa creare spazi pensati attorno alle persone: ambienti che sappiano accogliere, accompagnare e migliorare la loro esperienza, senza mai rinunciare alla ricerca estetica. IDI ci ha dato l’opportunità di sviluppare questo approccio, dimostrando come il lusso non risieda soltanto nei materiali o nelle finiture, ma nella capacità di progettare esperienze curate in ogni dettaglio. È dall’equilibrio tra estetica, funzione ed emozione che nasce il vero design. Oblique prende forma da questa sensibilità: dalla volontà di trasformare ogni ambiente di lusso in uno spazio capace di ispirare creatività, benessere e senso di appartenenza. Ogni scelta progettuale, dai materiali ai colori fino ai dettagli più discreti, contribuisce a creare un’esperienza sofisticata, autentica e profondamente umana>>.

La partecipazione al Salone Nautico di Venezia conferma la capacità di Italian Design Institute di accompagnare i propri studenti nello sviluppo di progetti ad alto contenuto creativo e professionale, favorendo il dialogo tra formazione, ricerca progettuale e imprese. Un percorso che continua anche oltre l’aula e che permette ai giovani designer di confrontarsi con i principali appuntamenti del settore, trasformando la formazione in opportunità concrete di crescita e visibilità.