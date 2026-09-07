Moda & Design
Due emergenti designer protagonisti al Salone Nautico di Venezia con il progetto “Oblique”
Il progetto, sviluppato nell’ambito del percorso formativo di Italian Design Institute, racconta una nuova idea di abitare gli spazi nautici attraverso design, percezione ed esperienza.
Italian Design Institute celebra la partecipazione di due suoi studenti, Giulio Gasparoni e Alexandra Brites, al Salone Nautico di Venezia, dove i talentuosi designer hanno presentato Oblique, un progetto nato all’interno del percorso formativo dell’Istituto e oggi espressione di una visione innovativa dell’interior design applicato al settore nautico.
Oblique nasce dalla volontà di reinterpretare l’esperienza dello spazio a bordo attraverso un approccio progettuale fondato sulla percezione, sulla continuità spaziale e sulla relazione tra luce, materia e movimento. Il progetto propone una lettura contemporanea dell’abitare in ambito nautico, superando una concezione esclusivamente funzionale degli interni per costruire un’esperienza immersiva, capace di accompagnare l’utente attraverso atmosfere, transizioni spaziali e nuove modalità di relazione con il mare.
Particolare attenzione è stata dedicata alla fluidità degli ambienti, alla qualità percettiva degli spazi e all’integrazione tra interior design, comfort ed esperienza sensoriale, con l’obiettivo di definire una nuova interpretazione del vivere a bordo. La presenza al Salone Nautico di Venezia rappresenta un importante traguardo per i due progettisti e testimonia il valore di un percorso formativo capace di trasformare idee, competenze e collaborazioni in progetti concreti, pronti a confrontarsi con il mondo professionale.
<<Il messaggio intrinseco del progetto risiede nella volontà di indagare il rapporto tra spazio, percezione e movimento>>, racconta l’architetto Giulio Gasparoni. <<Abbiamo cercato di immaginare lo yacht non solo come un oggetto, ma come un’esperienza capace di accompagnare chi lo vive attraverso luce, materiali e continuità spaziale. L’ispirazione nasce dall’osservazione del rapporto tra uomo e ambiente e dalla volontà di trasferire nel settore nautico una sensibilità progettuale più contemporanea e orientata all’esperienza. Italian Design Institute ha avuto un ruolo fondamentale nel percorso che ha portato alla nascita del progetto, offrendo un contesto di confronto multidisciplinare e creando le condizioni che hanno permesso l’incontro tra competenze e sensibilità differenti. Proprio all’interno del Master è nato il dialogo che ha successivamente dato origine a Oblique>>.
Anche l’interior designer Alexandra Brites sottolinea il valore dell’esperienza vissuta con IDI: <<Ogni percorso racconta una storia. Il nostro percorso con Italian Design Institute ha rafforzato e affinato la filosofia progettuale che oggi guida il Gruppo Oblique. Per noi il design significa creare spazi pensati attorno alle persone: ambienti che sappiano accogliere, accompagnare e migliorare la loro esperienza, senza mai rinunciare alla ricerca estetica. IDI ci ha dato l’opportunità di sviluppare questo approccio, dimostrando come il lusso non risieda soltanto nei materiali o nelle finiture, ma nella capacità di progettare esperienze curate in ogni dettaglio. È dall’equilibrio tra estetica, funzione ed emozione che nasce il vero design. Oblique prende forma da questa sensibilità: dalla volontà di trasformare ogni ambiente di lusso in uno spazio capace di ispirare creatività, benessere e senso di appartenenza. Ogni scelta progettuale, dai materiali ai colori fino ai dettagli più discreti, contribuisce a creare un’esperienza sofisticata, autentica e profondamente umana>>.
La partecipazione al Salone Nautico di Venezia conferma la capacità di Italian Design Institute di accompagnare i propri studenti nello sviluppo di progetti ad alto contenuto creativo e professionale, favorendo il dialogo tra formazione, ricerca progettuale e imprese. Un percorso che continua anche oltre l’aula e che permette ai giovani designer di confrontarsi con i principali appuntamenti del settore, trasformando la formazione in opportunità concrete di crescita e visibilità.
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