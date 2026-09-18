Da Accademia del Lavoro nasce Milano Business Academy: un’evoluzione strategica per le nuove sfide occupazionali

Un polo innovativo dedicato al supporto e alla preparazione dei futuri leader e professionisti.

La rapida trasformazione del mercato del lavoro, spinta da automazione, intelligenza artificiale, sostenibilità e nuove esigenze gestionali, impone un profondo rinnovamento al settore della formazione. Se da un lato le aziende cercano profili flessibili capaci di unire visione strategica e solide basi tecniche, dall’altro giovani e laureati necessitano di percorsi didattici in grado di tradursi direttamente in opportunità di carriera concrete. In questo scenario si inserisce il riposizionamento di Accademia del Lavoro, realtà di riferimento nella formazione professionale fondata da Nicola Carbonara, che annuncia la propria evoluzione in Milano Business Academy. Si tratta di un passaggio che va ben oltre la semplice revisione del brand, segnando l’avvio di una fase orientata all’ampliamento della didattica e alla preparazione delle figure manageriali richieste oggi dal sistema produttivo.

Nei suoi quindici anni di attività, l’istituto ha costruito una posizione di rilievo favorendo l’inserimento lavorativo di migliaia di studenti. Con sede principale a Roma e centri formativi situati in diversi hub aeroportuali italiani, come Milano Linate e Roma Fiumicino, la struttura si è distinta in particolare per l’alta specializzazione nel settore dell’aviazione, figurando tra i rari centri di addestramento certificati IATA in Italia. A questa vocazione si sono affiancati nel tempo percorsi dedicati all’amministrazione, alla finanza e alla sicurezza, accomunati da un modello didattico fondato sul contatto diretto con le imprese, docenti provenienti dai settori di riferimento, esercitazioni pratiche e tirocini finalizzati all’assunzione.

Il passaggio a Milano Business Academy nasce dalla consapevolezza che il mercato non premia più soltanto le competenze verticali, ma ricerca figure in grado di comprendere la complessità dei nuovi contesti economici. Come confermano le principali analisi occupazionali, la digitalizzazione e la spinta internazionale richiedono infatti doti analitiche e competenze trasversali, mentre la difficoltà delle aziende nel reperire profili qualificati continua ad alimentare il divario tra formazione e lavoro. Per contribuire a colmare questa distanza, l’Academy amplia la propria offerta mantenendo i percorsi storici e introducendo una nuova generazione di Master specialistici per neolaureati e giovani professionisti, con focus su ambiti strategici quali la finanza aziendale, la gestione delle risorse umane, l’export internazionale, la cosmetica, il settore farmaceutico e la ricerca clinica.

Come sottolinea il fondatore Nicola Carbonara, la trasformazione risponde alla velocità con cui il mercato cambia e alla necessità di far evolvere la formazione insieme alle esigenze delle imprese. L’obiettivo non è più solo preparare professionisti, ma contribuire a formare i leader del futuro attraverso percorsi specialistici, mentorship e un dialogo costante con il mondo corporate, valorizzando la capacità di innovare e mettersi in gioco al di là del semplice percorso di studi già compiuto. In un contesto in cui le carriere sono sempre meno lineari, Milano Business Academy mette al centro il potenziale individuale, accompagnando gli studenti dall’individuazione del talento fino all’inserimento in un network di aziende partner. Si consolida così un progetto che rafforza il legame tra università, impresa e formazione specialistica, rappresentando la naturale evoluzione dell’esperienza di Accademia del Lavoro.