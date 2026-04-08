Intesa Sanpaolo rinnova il suo impegno al Salone del Mobile.Milano con un incontro dedicato al design e al Made in Italy, tra supporto alle PMI, internazionalizzazione e presentazione del volume “Le fabbriche del design”.

Intesa Sanpaolo conferma il proprio ruolo di partner istituzionale del Salone del Mobile.Milano e rilancia il sostegno alla filiera del design e del sistema casa con l’incontro “Design e Made in Italy. Il supporto di Intesa Sanpaolo all’impresa italiana e alla visione creativa sulla scena globale”, in programma oggi alle ore 17.30 al museo di Intesa Sanpaolo, le Gallerie d’Italia-Milano.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di supporto che la Banca porta avanti da anni per il settore del design e più in generale per il Made in Italy, una filiera composta da migliaia di PMI che rappresentano un’eccellenza produttiva e creativa riconosciuta a livello internazionale.

Negli ultimi anni, il Gruppo ha rafforzato l’accesso al credito e sostenuto investimenti in innovazione, digitalizzazione e sostenibilità. Dal 2020 sono stati erogati 26 miliardi di euro alle PMI, con focus su export e crescita internazionale.

L’incontro offre anche una riflessione sul valore economico e culturale del design italiano, con contributi di esperti e aziende di rilievo come Kartell. Secondo le analisi del Research Department della banca, lo scenario macroeconomico resta complesso, anche per le tensioni geopolitiche. In questo contesto, l’internazionalizzazione si conferma strategica per il settore, che vede l’Italia leader in Europa con un fatturato di 6,2 miliardi di euro.

Durante l’evento viene presentata la nuova edizione di “Le fabbriche del design”, pubblicata da Allemandi con il supporto di Intesa Sanpaolo e del Salone del Mobile.Milano. Il volume, considerato un riferimento nel settore, ripercorre le radici industriali e culturali del design italiano, offrendo una chiave di lettura contemporanea del rapporto tra creatività e impresa.

Nel dialogo conclusivo intervengono Maria Porro e Stefano Barrese, che sottolineano il valore della collaborazione tra finanza e sistema produttivo.

«Il design è storicamente uno degli elementi più forti per proiettare all’estero il saper fare italiano e comporta una stretta connessione tra cultura ed economia, con impatto positivo sul business delle imprese», ha detto Barrese. «Come la finanza, anche il linguaggio creativo attraversa filiere complementari dialogando in modo naturale con settori cruciali del Made in Italy, dal turismo al food e alla moda, dalla manifattura di eccellenza all’arte. Il Design italiano e la creatività restano anche oggi una leva di competitività e valore per le nostre imprese sui mercati internazionali, lo vediamo come banca anche in momenti critici, nei quali memoria, arte e bellezza sono fattori di rilancio economico per questi settori», commenta Stefano Barrese, Responsabile Divisione Banca dei Territori Intesa Sanpaolo.