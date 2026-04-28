Sea, Bilancio 2025: utile netto a 190,6 milioni in crescita dell’11%

L’Assemblea degli Azionisti riunitasi in data odierna, presso la sede legale di Linate, ha approvato il bilancio d’esercizio 2025 di SEA S.p.A e ha esaminato il bilancio consolidato del Gruppo SEA.

In sintesi, i principali risultati a livello di Gruppo nel 2025:

Traffico: 42,3 milioni di passeggeri, in aumento dell’8% rispetto al 2024

Merce Trasportata: 759,4 mila tonnellate, 728 mila tonnellate nel 2024

Ricavi di gestione: 876,8 milioni di euro (823,1milioni nel 2024)

EBITDA: 403,3 milioni di euro (350,5 milioni nel 2024)

Utile Netto: 190,6 milioni di euro (170,6 milioni di euro nel 2024)

Indebitamento Finanziario Netto: 325,7 milioni di euro (254,4 milioni di euro nel 2024)

La capogruppo SEA ha chiuso l’esercizio 2025 con ricavi di gestione pari a 867,6 milioni di euro (814,4 milioni di euro nel 2024) mentre l’EBITDA è pari a 390,5 milioni di euro (339,4 milioni di euro nel 2024) e il risultato netto della Società registra un utile di 197,8 milioni di euro.

L’Assemblea degli Azionisti della Società ha inoltre deliberato di destinare l’utile dell’esercizio 2025 pari a Euro 197.819.872,07 nel seguente modo:

– Euro 197.800.000,00 agli Azionisti a titolo di dividendo, per un importo pari a Euro 0,7912 per azione, restando pre­visto che gli importi complessivi da pagare a ciascun socio saranno troncati al secondo decimale, con accredito del supero a Riserva Straordinaria;

– Euro 19.872,07 a Riserva Straordinaria;

L’Assemblea ha infine deliberato: la distribuzione agli azionisti di riserve disponibili per un controvalore pari a Euro 22.200.000,00 corrispondente a Euro 0,0888 per azione.