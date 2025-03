Al via la IX edizione del Premio Women Value Company – Intesa Sanpaolo: sostegno all’imprenditoria femminile

Aperte le candidature per il Premio Women Value Company – Intesa Sanpaolo 2025, il riconoscimento dedicato alle PMI che promuovono la parità di genere e l’inclusione nel mondo del lavoro. Intesa Sanpaolo mette a disposizione 1 miliardo di euro per l’imprenditoria femminile

Al via la IX edizione del premio “Women Value Company – Intesa Sanpaolo”, iniziativa promossa in collaborazione con la Fondazione Marisa Bellisario per valorizzare le piccole e medie imprese impegnate nella promozione della parità di genere, nello sviluppo dell’occupazione femminile e nella valorizzazione della diversità e dell’innovazione nel sistema produttivo.

Negli ultimi otto anni, il premio si è affermato come un riconoscimento di riferimento per l’imprenditoria femminile, registrando oltre 6.000 candidature, premiando circa 800 PMI e organizzando 20 eventi di valorizzazione sul territorio. Ad oggi, sono state assegnate 16 “Mele d’Oro” a imprese che si sono distinte per il loro impegno.

Intesa Sanpaolo continua a sostenere l’inclusione e il talento femminile nel mondo del lavoro, fattori che contribuiscono alla crescita aziendale e alla produttività. A tale scopo, la banca mette a disposizione 1 miliardo di euro, confermando l’impegno già avviato nel biennio precedente, con l’obiettivo di incentivare gli investimenti dedicati all’imprenditoria femminile.

Le candidature per la IX edizione del premio sono aperte fino al 23 aprile. Le PMI interessate possono presentare domanda attraverso il sito ufficiale di Intesa Sanpaolo (www.intesasanpaolo.com) o della Fondazione Marisa Bellisario (www.fondazionebellisario.org). Possono partecipare imprese pubbliche e private di piccole e medie dimensioni che abbiano implementato iniziative concrete in ambito di:

conciliazione famiglia-lavoro e welfare aziendale (benefit, voucher, asili nido interni);

flessibilità organizzativa;

politiche retributive meritocratiche e non discriminatorie;

sviluppo e valorizzazione della carriera femminile con ruoli manageriali o apicali;

promozione della cultura della diversità di genere.

Le due imprese vincitrici, una piccola e una media, riceveranno la prestigiosa “Mela d’Oro” nella categoria “Women Value Company – Intesa Sanpaolo” durante la cerimonia della XXXVII edizione del Premio Marisa Bellisario, in programma il 27 giugno presso il Parco Archeologico del Colosseo e trasmessa su Rai1. Le finaliste riceveranno invece il riconoscimento “Women Value Company 2025 – Intesa Sanpaolo” durante eventi dedicati che premieranno le realtà più virtuose.

Anna Roscio, Executive Director Sales & Marketing Imprese Intesa Sanpaolo: “In un contesto in cui l’ultima rilevazione del Report di genere dell’Inps evidenzia ancora come solo il 52% delle donne risulti occupata, la nona edizione del Premio Women Value Company rappresenta nuovamente una occasione per dare impulso all’imprenditoria femminile. Il nostro impegno di questi anni si è incentrato sull’individuare soluzioni e strumenti in grado di far crescere le imprese guidate da donne, favorendo l’occupazione femminile, puntando sull’innovazione, l’internazionalizzazione, oltre a politiche di welfare e inclusione sociale. Per questa ragione riserviamo un ulteriore miliardo per sostenere gli investimenti di queste imprese che valorizzano il talento femminile e sono decisive nella competizione nazionale e internazionale, valorizzando e raccontando i migliori casi di successo.”

Lella Golfo, Presidente della Fondazione Marisa Bellisario, aggiunge: “Siamo felici di proseguire questo straordinario viaggio tra le piccole e medie eccellenze italiane e grate a Intesa Sanpaolo per la visione e l’impegno con cui ha investito su quest’idea di futuro. Il Premio Women Value company nasce da una scommessa e da un’intuizione: la vitalità, l’approccio sostenibile e inclusivo delle nostre imprese. Nove edizioni di incredibile successo, ci hanno convinto ancor di più che la parità rappresenta un asset di crescita e innovazione vitale per l’imprenditoria italiana. In un momento tanto complesso per gli assetti economici e politici globali, questo Premio riparte da noi, dal nostro patrimonio di talenti, dalla forza e resilienza delle nostre PMI, che anno dopo anno puntano con sempre maggiore decisione sulla centralità del contributo femminile.”

Per l’edizione 2025, Intesa Sanpaolo conferma il proprio sostegno all’imprenditoria femminile con un miliardo di euro destinato a facilitare l’avvio e il consolidamento di imprese guidate da donne. Tra le soluzioni finanziarie proposte, si segnalano:

S-Loan Diversity , finanziamento a medio-lungo termine che premia le aziende impegnate nella parità di genere e nel welfare aziendale con tassi agevolati;

, finanziamento a medio-lungo termine che premia le aziende impegnate nella parità di genere e nel welfare aziendale con tassi agevolati; Business Gemma , finanziamento dedicato alle imprese femminili e alle lavoratrici autonome, con accesso al Fondo di Garanzia per le PMI e opzione di sospensione della quota capitale delle rate fino a un anno;

, finanziamento dedicato alle imprese femminili e alle lavoratrici autonome, con accesso al Fondo di Garanzia per le PMI e opzione di sospensione della quota capitale delle rate fino a un anno; mamma@work , finanziamento agevolato per mamme lavoratrici, incluse le autonome, per favorire la conciliazione tra vita professionale e familiare;

, finanziamento agevolato per mamme lavoratrici, incluse le autonome, per favorire la conciliazione tra vita professionale e familiare; Welfare Hub, piattaforma digitale che permette alle aziende di offrire ai dipendenti servizi per migliorare il benessere personale e familiare.

Con queste iniziative, Intesa Sanpaolo rafforza il proprio ruolo nel sostenere l’imprenditoria femminile, contribuendo a un’economia più inclusiva e sostenibile.