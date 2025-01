Intesa Sanpaolo: al via il primo webinar 2025 per le PMI sul mercato USA

Intesa Sanpaolo inaugura il 2025 con un webinar dedicato alle PMI italiane interessate al mercato statunitense. L’evento, che ha coinvolto 800 aziende, si inserisce in un progetto strategico di promozione del Made in Italy all’estero

Intesa Sanpaolo inaugura il 2025 con un’iniziativa dedicata alle PMI italiane interessate ad espandere il proprio business negli Stati Uniti. Il webinar intitolato “USA: Sfide e Opportunità”, organizzato dalla Divisione Banca dei Territori, guidata da Stefano Barrese, ha coinvolto circa 800 aziende clienti del Gruppo. L’evento è stato realizzato in collaborazione con la Divisione IMI Corporate & Investment Banking e l’area di governo Institutional Affairs and External Communication del Gruppo.

Tra gli interventi principali figurano Stefano Barrese e il Console Generale d’Italia a New York, Fabrizio Di Michele, seguiti da Lewis Eisenberg, ex Ambasciatore USA in Italia, e Regina Corradini D’Arienzo, CEO di Simest. Per Intesa Sanpaolo, hanno partecipato figure di rilievo come Gregorio De Felice (Chief Economist), Paolo Melone (Responsabile Sviluppo Estero), Alberto Mancuso (Executive Director International Network della Divisione IMI CIB) e Nicola Baiocchi Di Silvestri (Country Manager USA & Americas). Il webinar si è concluso con la testimonianza di successo del Badinotti Group di Milano, che opera nel settore dell’acquacoltura e ha recentemente completato un’acquisizione strategica negli Stati Uniti grazie al supporto della banca.

Progetti futuri e focus sul Made in Italy

L’iniziativa rientra in una strategia più ampia di promozione del Made in Italy sui mercati internazionali. Dopo il successo della missione in Silicon Valley nel settembre 2024, che ha coinvolto 12 startup italiane in un percorso di accelerazione in partnership con INNOVIT, Intesa Sanpaolo prosegue il suo impegno per favorire l’espansione delle PMI italiane negli Stati Uniti. L’obiettivo è duplice: sostenere il commercio bilaterale e attrarre investimenti stranieri in Italia, collaborando con partner istituzionali come Simest, ICE, Ambasciate e Consolati.

Questo webinar segue l’incontro dedicato alle PMI attive negli Emirati Arabi Uniti, tenutosi nell’ottobre 2024, e anticipa una serie di eventi e missioni internazionali pianificati per il 2025.

Relazioni economiche Italia-USA: dati e prospettive

Le relazioni economiche tra Italia e Stati Uniti sono solide e in continua espansione. Nel 2023, il commercio bilaterale ha raggiunto il record di 92,4 miliardi di euro, con le esportazioni italiane che rappresentano oltre 67,2 miliardi di euro(+47,5% rispetto al 2019). Gli Stati Uniti si confermano il secondo mercato di sbocco per il Made in Italy, superando la Francia e posizionandosi dopo la Germania.

Settori strategici come cantieristica, farmaceutica, meccanica, alimentare e automotive registrano performance significative, con un surplus commerciale italiano pari a 41,9 miliardi di euro nel 2023. Anche nel 2024, le esportazioni italiane verso gli USA sono cresciute in diversi comparti, tra cui farmaceutica (+19,5%), alimentare e bevande (+18%) ed elettrotecnica (+12,1%).

Sfide geopolitiche e strategie per il 2025

Il 2025 si apre in un contesto geopolitico incerto, segnato dal secondo mandato presidenziale di Donald Trump. Le misure economiche promesse durante la campagna elettorale, come l’aumento dei dazi sui prodotti cinesi, potrebbero favorire indirettamente le merci italiane, mentre l’apprezzamento del dollaro offre ulteriore competitività al Made in Italy. Tuttavia, le imprese italiane dovranno adottare strategie mirate, come l’apertura di filiali produttive e commerciali negli USA o l’anticipo delle consegne, per mantenere la competitività in un mercato sempre più dinamico.